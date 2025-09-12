हथियारों के साथ पकड़े गए आफताब और जमील, ISIS नेटवर्क का खुलासा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2919565
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

हथियारों के साथ पकड़े गए आफताब और जमील, ISIS नेटवर्क का खुलासा

Delhi: दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ATS ने आफताब और जमील को गिरफ्तार किया. दोनों पर ISIS-प्रेरित मॉड्यूल से जुड़कर हथियार सौदा करने का आरोप है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:21 PM IST

Trending Photos

हथियारों के साथ पकड़े गए आफताब और जमील, ISIS नेटवर्क का खुलासा

Delhi: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ISIS से प्रेरित एक मॉड्यूल की जांच में बड़ा सुराग मिला है. हरियाणा के मेवात से जुड़े एक संदिग्ध हथियार सप्लायर, जमील का नाम सामने आया है, जो कल्याण (महाराष्ट्र) के रहने वाले और इस मॉड्यूल के मुख्य मुल्जिम आफताब नासिर कुरैशी से जुड़ा हुआ है. माना जा रहा है कि जमील ने ही इस कथित आतंक साजिश में हथियार उपलब्ध कराए.

स्पेशल सेल ने इस हफ्ते हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आफताब और उसके साथी सुफियान अबूबकर खान को पकड़ा. दोनों महाराष्ट्र के कल्याण के रहने वाले हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों दिल्ली से मुंबई लौटने की तैयारी में थे और उनके पास से 3 पिस्तौल और कई कारतूस मिले. ये हथियार कथित तौर पर मेवात से जमील के जरिए मंगाए गए थे.

अधिकारियों के मुताबिक जमील कोई विचारधारा फैलाने वाला नहीं बल्कि ‘फैसिलिटेटर’ है, यानी बिना पूछताछ के जरूरत के हिसाब से हथियार पहुंचाने वाला सप्लायर. जांच एजेंसियां अब मेवात में उसकी तलाश कर रही हैं और उसकी सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश में हैं. जांच में सामने आया है कि आफताब 2020 से ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री देख रहा था. शुरू में वह सिर्फ पढ़ता-सुनता था, लेकिन धीरे-धीरे उसने आतंकी गतिविधियों के लिए मदद ढूंढनी शुरू कर दी. व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर उसने ऐसे लोगों से संपर्क किया, जिनमें अशहर दानिश नाम का शख्स भी शामिल है. अशहर ने ही आफताब को जमील से मिलवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

जराए के मुताबिक, सितंबर की शुरुआत में आफताब ने जमील से भरोसेमंद हथियार लेने की डील फाइनल की थी. उसने अपने दोस्त सुफियान को भी साथ चलने को राजी किया. 9 सितंबर को दिल्ली में हथियार सौंपे गए. बताया जा रहा है कि दोनों को दो 32 बोर की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और 15 जिंदा कारतूस मिले. पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्हें निजामुद्दीन स्टेशन पर ही रोक लिया. अब एजेंसियां हथियार डील के पैसों का भी पता लगा रही हैं कि भुगतान सीधे किया गया, हवाला के ज़रिए आया या किसी समर्थक ने कराया.

आफ़ताब दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़कर पहले मीट की दुकान और फिर गोदाम, डिलीवरी सर्विस व सिम कार्ड बेचने जैसे छोटे काम करता रहा. अधिकारियों के मुताबिक उसने अपने साथियों को भी एन्क्रिप्टेड ग्रुप्स में जोड़ने, जिहाद से जुड़े वीडियो फैलाने और उग्र विचारधारा को बढ़ावा देने में नोडल रोल निभाया. वह जाकिर नाइक, इसरार अहमद, तारिक जमील जैसे विवादित प्रचारकों के ऑनलाइन प्रवचन सुनता था. सुफियान पांचवीं के बाद पढ़ाई छोड़कर वेल्डर का काम करता था, आफताब का करीबी दोस्त था और धीरे-धीरे उसकी सोच से प्रभावित हुआ. जांचकर्ताओं का कहना है कि वह विचारधारा का नेता नहीं बल्कि आफ़ताब के असर में आकर शामिल हुआ.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Aftab Nasir Qureshi ArrestJameel arms supplier Mewat

Trending news

Aftab Nasir Qureshi Arrest
हथियारों के साथ पकड़े गए आफताब और जमील, ISIS नेटवर्क का खुलासा
AIMIM Bihar Politics
Bihar: ढोल-नगाड़ों के साथ लालू से मिलने पहुंचे AIMIM नेता, RJD ने किया पलटवार
Greater Israel Plan
बंधक तो है बहाना, नेतन्याहू का ये है असली निशाना; ग्रेटर इजरायल की तरह बढ़ा कदम!
Aligarh Dargah Dispute
कहां तो इल्ज़ाम था कि ज़मीन कब्ज़ा कर बनाये जा रहे मजार; यहां मजार पर ही हो गया कब्ज़ा
UP News
गौ तस्करी के झूठे आरोप में मुस्लिमों को भेजा जेल; बचाव में उतरे गांव के हिंदू पड़ोसी
Sharjeel Imam Bail Hearing
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को sc से राहत नहीं, सुनवाई टली
Delhi Police arrest Ashar and Kamran
कामरान और अशहर की बढ़ी मुश्किले, कोर्ट ने 12 दिनों की रिमांड पर भेजा, होगी पूछताछ
UP News
अब्दुल्ला रेजीडेंसी में बसेंगे 2 राम भक्त; हिन्दुओं की बुकिंग न करने पर मचा था बवाल
Maharashtra news
अकोला दंगों की एकतरफा जांच पर SC की पुलिस को फटकार; अब नए सिरे से SIT करेगी जांच
madhya pradesh news
BJP नेता को मुसलमानों में दिख रहा 'जिहादी'; मुस्लिम सेल्समैन को काम से हटाने की अपील
;