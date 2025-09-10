Delhi Riots 2020: दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उमर खालिद; दी ये दलील

Delhi Riots 2020: दिल्ली में साल 2020 में दंगा हुआ था. इस दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. इससे पहले 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने उमर खालिद समेत कुल नौ अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं.

दिल्ली दंगों के सिलसिले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशां फातिमा, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद पिछले पांच साल से जेल में हैं. अब भी इस मामले की सुनवाई हो रही है. इस मामले में कुल 20 लोग आरोपित हैं, जिनमें 12 अभी जेल में हैं, छह जमानत पर बाहर हैं और दो को फरार घोषित किया जा चुका है.

हाईकोर्ट ने की थी गंभीर टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए गंभीर टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था, "संविधान में प्रदर्शनों की इजाजत है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है." कोर्ट ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की भूमिका गंभीर दिखाई देती है और इस स्तर के आरोपों में सिर्फ हिरासत की अवधि या मुकदमे में देरी जमानत का आधार नहीं बन सकती.

कोर्ट ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और उससे हुई जान-माल की हानि के संदर्भ में अभियुक्तों पर लगाए गए इल्जाम महज राजनीतिक विरोध या शांतिपूर्ण प्रदर्शन की श्रेणी में नहीं आते. ऐसे मामलों में न्यायालय को सार्वजनिक हित और न्याय के बीच संतुलन साधते हुए सख़्त मानक अपनाने पड़ते हैं.

अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद

उमर खालिद की कानूनी टीम ने दलील दी है कि वह लगभग पांच सालों से मुकदमे के नतीजे का इंतजार करते हुए जेल में हैं, जबकि उनकी दोषसिद्धि नहीं हुई है. इस आधार पर वे मानते हैं कि उन्हें संवैधानिक अधिकार के तहत जमानत मिलनी चाहिए. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां से वे राहत की उम्मीद कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद ने दी ये दलील

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह के मामलों में अनिश्चितकालीन हिरासत न सिर्फ़ अभियुक्तों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करती है. अदालत को यह तय करना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी को किस तरह से संतुलित किया जाए.