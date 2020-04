ऋषि कपूर के इंतेक़ाल पर लता मंगेशकर बहुत ज्यादा दुखी, सितारों ने कही ऐसी बात कि आ जाएंगे आंसू

नई दिल्ली : बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के इंतेक़ाल की ख़बर से बॉलीवुड सदमें में है. ऋषि कपूर का इंतेक़ाल बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. सुर कोकिला लता मंगेशकर ने यादें साझा करते हुए एक फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने 6 महीने के ऋषि कपूर को अपने हाथों में लिया हुआ है. लता मंगेशकर ने लिखा क्या कहूं क्या लिखूं कुछ समझ नहीं आ रहा.

Kuch samay pehle Rishi ji ne mujhe unki aur meri ye tasveer bheji thi.wo sab din,sab baatein yaad aarahi hain. Main shabdheen hogayi hun. pic.twitter.com/IpwCKMqUBq — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) April 30, 2020

Kya kahun? Kya likhu kuch samajh mein nahi aaraha hai.Rishi ji ke nidhan se mujhe bahut dukh ho raha hai.Unke jaane se film industry ki bahut haani hui hai. Ye dukh sehena mere liye bahut mushkil hai.Bhagwan unki aatma ko shanti pradan karein. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) April 30, 2020

बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने लिखा कहा सुना माफ करना चिंटू सर इस परेशानी के वक्त उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले.

Rest in peace chintu sirrr, kaha suna maaf , strength , peace n light to family n friends... — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 30, 2020

अदाकार आमिर खान ने भी दुख जताते हुए लिखा कि हमने आज एक महानायक को खो दिया है, एक अद्भुत अभिनेता, एक अद्भुत इंसान थे.

We have lost one of the greats today. An amazing actor, a wonderful human being, and 100% a child of Cinema.

Thank you for all the joy you brought to our lives.

Thank you for being the actor and human being that you were.

You will be badly missed Rishiji.

Love.

a. — Aamir Khan (@aamir_khan) April 30, 2020

फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने ट्वीट कर लिखा महान सदाबहार अदाकार ऋषि कपूर के इंतेक़ाल के बारे में सुनकर हैरान रह गए. फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा नुकसान है वो मेरे सबसे पसंदीदा अदाकारों में से एक हैं.

Shocked to hear about the tragic demise of the legendary versatile actor #RishiKapoor. Another great loss for the film industry. One of my most favourite actor. My heartfelt condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) April 30, 2020

प्रियंका चोपड़ा ने ऋषि कपूर और नीतू कपूर के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा, “मेरा दिल बहुत भारी है.यह एक युग का अंत है. ऋषि सर, आपके जैसा साफ दिल और ये टैलेंट कभी दोबारा सामने नहीं आएगी. नीतू मैम, रिधिमा, रणबीर और परिवार के बाकी मेंबरान की ओर मेरी संवेदना.

दिग्गज अदाकार रजनीकांत ने भी ट्वीट कर इसे हार्टब्रोकन न्यूज़ बताया और अदाकार ऋषि कपूर के बारे में कैप्शन लिखा ''मेरे सबसे प्यारे दोस्त''

Heartbroken ... Rest In Peace ... my dearest friend #RishiKapoor — Rajinikanth (@rajinikanth) April 30, 2020

अक्षय कुमार ने इसे बुरे सपने की तरह बताया. इंतेक़ाल की ख़बर के बाद उन्होंने लिखा कि उनके इंतेक़ाल की निराशाजनक खबर सुनी, यह दिल दहला देने वाला है. वह एक लीजेंड, एक महान सह-कलाकार और परिवार के एक अच्छे दोस्त थे.

It seems like we’re in the midst of a nightmare...just heard the depressing news of #RishiKapoor ji passing away, it’s heartbreaking. He was a legend, a great co-star and a good friend of the family. My thoughts and prayers with his family — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 30, 2020

रणवीर सिंह ने भी अदाकार ऋषि कपूर के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की.

विक्की कौशल अपनी भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए खिराजे अकीदत पेश की

तुषार कपूर ने भी दुख जताते हुए लिखा कि यह सब खत्म कर देने वाली ख़बर है, इसके साथ ही उन्होंने रणधीर कपूर, जीतेंद्र और राकेश रोशन के साथ ऋषि कपूर की एक तस्वीर शेयर की।

अदाकारा अनुष्का शर्मा ने कहा कि मेरे लिए इस ख़बर पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है. कल इरफान और अब .... निराश, उदास, दिल टूट गया. मुझे भरोसा था कि आप उस मुश्किल से उबर जाएंगे . आपको हमेंशा याद किया जाएगा, सर.

I'm at an absolute & total loss for words.Holding this phone in disbelief. Yesterday Irrfan and now .... Gutted , sad , heartbroken .I truly believed you'll come out of this .You will be missed , Sir . RIP . Om Shanti. — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) April 30, 2020

अनुपम खेर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि RishiKapoor से ज़्यादा ज़िंदादिल, बेबाक़,ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने वाला,एक बच्चे जैसी इच्छा रखने वाला मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा.भगवान ने उनका साँचा बनाकर तोड़ दिया था. दुख इतना गहरा है, आँसू निकल ही नहीं रहे.

मुल्क फिल्म में अदाकार ऋषि कपूर के साथ काम करने वाले तापसी पन्नू ने पोस्ट किया,“ कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूं लेकिन मैं अपने दिमाग औऱ हाथ को संभाल नहीं पा रही हूं. मेरा दिल कुछ समझ नहीं पा रहा है. वो हंसी वो ईमानदारी और वो नटखटपन हमेंशा याद किया जाएगा. आप जैसा कोई नहीं.