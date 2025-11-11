लाल किला ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में मिला 60 किलो विस्फोटक, 2 गिरफ्तार

Delhi Red Fort Blast 2025: हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 56 में छापेमारी के बाद एक बड़े अभियान में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 50-60 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया. अधिकारियों ने आज (11 नवंबर) यह जानकारी दी. यह घटनाक्रम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए एक विस्फोट के एक दिन बाद हुआ है, जब स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी हरियाणा में पंजीकृत एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए.

क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में यह बड़ा अभियान चलाया. इस दौरान लगभग 50 से 60 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. साथ ही, दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया.

यह घटना पुलिस द्वारा फरीदाबाद में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त करने के बाद हुई है.

पुलिस ने यह भी घोषणा की कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के दो डॉक्टरों, आदिल अहमद राथर और मुज़म्मिल को गिरफ्तार किया है, जो इन आतंकी संगठनों से जुड़े थे. सूत्रों के अनुसार, इन्हीं के कारण मॉड्यूल में दहशत फैल गई और विस्फोट हुआ. इस बीच, यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को दिल्ली विस्फोट मामले में चल रही जांच और विभिन्न राज्यों में की जा रही तलाशी का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के संकल्प को दोहराते हुए, एनआईए को यह मामला सौंप दिया गया.

सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के तहत, दिल्ली पुलिस ने इलाके में चल रहे सुरक्षा अभियानों के कारण लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 को आम जनता की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है. दिल्ली पुलिस विस्फोट से जुड़ी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने का काम जारी रखे हुए है और इस बात पर ज़ोर दे रही है कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है.

इनपुट-आईएएनएस