Viral Video : जंगल में हाथी को देखते ही एक शख्स ने किया ऐसा काम कि रणदीप हुड्डा ने लगा दी लताड़

नई दिल्ली : बॉलीवुड अदाकार रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है,जिसे हैरान कर देने वाला था. इस वीडियो में देखा गया कि कुछ लोग कुछ लोग महज अपनी खुशी के लिए एक हाथी का शिकार कर रहे हैं. हाथी के दिखते ही एक शख्स गोलियां चलाने लगता है..उनके इस ट्वीट के बाद ही वीडियो वायरल हो गया काफी यूजर्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया.

रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा, "यह कैसे मुमकिन है? क्या ये वाकई एंटरटेनमेंट के लिए किसी का आइडिया है ?? कर्नाटक एफडी, कृपया मामले को फौरन देखें. मुज़रिमीन को फौरन गिरफ्तार करने और दंडित करने की ज़रूरत है."

How’s this even possible? Is this really someone’s idea of fun ?? Karnataka FD , please look into the matter urgently. The culprits need to nabbed and punished immediately @aranya_kfd @moefcc @CentralIfs pic.twitter.com/phDKCxhn0L — Randeep Hooda (@RandeepHooda) March 11, 2020

वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी गाड़ी में बैठे उस शख्स के सामने से निकलता है तभी वो शख्स उसपर फायरिंग करना शुरू कर देता है और हाथी घबरा जाता है. रणदीप हुड्डा की नजर इस वीडियो पर पड़ते ही उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया.

रणदीप हुड्डा ने बताया कि उमेश नाम के एक शख्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है जो घटना के दौरान वीडियो बनाने में जुटा था. बांदीपुर के फील्ड डायरेक्टर टी बालचंद्र ने कहा, "हमने एक कुछ समय के कारकुन रहीम को हटा दिया है। और हम डिपार्टमेंट के एक रेग्युलर कारकुनान उमेश के खिलाफ अंदरूनी जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया.

Umesh, who shared the video on social media, was engaged in filming the incident.

"We have removed Rahim, a temporary staff. We will take action against Umesh, a regular employee of the department, after an internal enquiry," said Bandipur field director T Balchandra. — Randeep Hooda (@RandeepHooda) March 11, 2020

बता दें कि रणदीप हुड्डा ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर टी बालचंद्रन IFS की ओर मुजरिमीन के खिलाफ फौरन कार्रवाई का भरोसा दिलाने के बाद शुक्रिया कहा..उन्होंने कहा इस तरह की कार्रवाई से यह साफ हो जाता है कि जानवरों की ओर ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

Very grateful & impressed by the Field Director of Bandipur Tiger Reserve Mr T Balachandran IFS for prompt & decisive action against the culprits..this sends out a clear message that this insensitive behaviour towards wildlife will not be tolerated @aranya_kfd @moefcc @CentralIfs https://t.co/XM8vEpUrS4 — Randeep Hooda (@RandeepHooda) March 12, 2020

रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो इन दिनों रणदीप हुड्डा, सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधे' (Radhe) की शूटिंग में मसरूफ़ हैं. हाल ही में रणदीप हुड्डा फिल्म 'लव आजकल' (Love Aaj Kal) में नजर आए थे. जहां हमेंशा की तरह ही उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी.