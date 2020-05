PM मोदी ने मगरिबी बंगाल के बाद अब ओडिशा को दिया 500 करोड़ का पैकेज

नई दिल्ली: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मग़रिबी बंगाल (West Bengal) के बाद अब ओडिशा (Odisha) को भी 500 रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. यह जानकारी पीएमओ (PMO) ने ट्वीट के ज़रिए दी है.

इससे पहले वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरिबी बंगाल को दौरा किया था, जहां पर उन्होंने वज़ीरे आला ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़ और रियासत के दीगर अफसरों के साथ सुपर साइक्लोन अम्फान पर मीटिंग की थी. मीटिंग के बाद वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरिबी बंगाल को 1000 करोड़ का राहती पैकेज देने का ऐलान किया था.

At the same time, there has been damage to property, which we reviewed in a meeting today.

All possible assistance will be provided by the Centre to ensure quick relief work.

Rs. 500 crore will be given to Odisha as advance assistance: PM @narendramodi in Odisha

— PMO India (@PMOIndia) May 22, 2020