अफजाल अंसारी ने RSS चीफ मोहन भागवत की तारीफ क्यों की? जानें क्या कहा?

UP News: सपा सांसद अफजाल अंसारी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि देश में भाईचारा और एकता जरूरी है, नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए.
UP News: सपा के सांसद अफजाल अंसारी अक्सर अपनी राजनीतिक बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं. अफजाल अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चीफ मोहन भागवत की खुलकर तारीफ की और कहा कि उनसे सीख लेने की जरूरत है. इस बयान के बाद अफजाल अंसारी की लगातार चर्चा हो रही है.
सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि RSS प्रमुख ने तीन दिवसीय शिविर के बाद यह महसूस किया कि देश में एकता और भाईचारे की जरूरत है. नफरत फैलाने का काम बंद होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया में RSS से बड़ा कोई प्लेटफार्म नहीं है. भागवत ने साफ कहा है कि अगर हर मस्जिद और मजार में शिवलिंग तलाशोगे तो यह देश को कमजोर करेगा. उनके इस संदेश से कुछ लोगों को नसीहत लेनी चाहिए.
अंसारी ने दूसरे धर्मगुरुओं से भी अपील की कि वे मोहन भागवत के बयान का स्वागत करें और देश में शांति, सद्भावना और भाईचारे का संदेश फैलाएं. सपा सांसद ने बिना नाम लिए BJP के बड़े नेताओं पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिसके पास अपना परिवार नहीं होता, वह दूसरों के परिवार का दर्द क्या समझेगा. उनके इस बयान को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज के रूप में देखा गया.
विदेश नीति पर उठाया सवाल
अंसारी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति पर भी सवाल उठाया जिसमें भारत पर 50 फीसद टैरिफ लगाया गया. उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है. टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं और करीब 30 लाख लोग बेरोजगारी की मार झेलेंगे. केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है.
पहलगाम हमले को लेकर सपा सांसद ने क्या कहा?
सपा सांसद ने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि शुरुआत उम्मीदों से भरी थी, लेकिन अंत शर्मनाक रहा. उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारत-पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर सीजफायर स्वीकार किया, जबकि यह भारत की कूटनीति की कमजोरी को दिखाता है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया का कोई भी बड़ा देश भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा नहीं हो रहा है.