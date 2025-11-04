Advertisement
कांग्रेस नेता ने उमर खालिद को बताया बेकसूर, तो मौलाना को लग गई मिर्ची, जानें पूरा मामला

Umar Khalid Bail Controversy: दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वह तब से जेल में है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उमर खालिद को निर्दोष बताने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर मौलाना भड़क गए.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:00 AM IST

Umar Khalid Bail Controversy: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और कई मुस्लिम नौजवान पिछले 4 साल से जेल में हैं. उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उमर खालिद को निर्दोष बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. वहीं, इस पोस्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात (एआईजेएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद के बारे में जो कहा, वह दूसरों पर भी लागू होता है. उमर खालिद और शरजील इमाम सहित अन्य लोग इस समय जेल में हैं. 2020 में दिल्ली में एक बड़ा दंगा हुआ था और ये लोग इसमें शामिल थे. जमानत हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है और न्याय कानून के शासन पर आधारित होना चाहिए.

वहीं, दिग्विजय सिंह द्वारा उमर खालिद को निर्दोष बताने वाले पोस्ट पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि ओसामा बिन लादेन भी उच्च शिक्षित था और उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नष्ट कर दिया था. किसी के पास डिग्री है, यह निर्धारित नहीं करता कि वह आतंकवादी है या नहीं.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है. वह पीएचडी स्कॉलर है और किसी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है. उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए.

गौरतलब है कि दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वह तब से जेल में है. कई मानवाधिकार संगठनों ने उसकी गिरफ्तारी को राजनीतिक बताया है, जबकि पुलिस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानती है.

इनपुट-आईएएनएस

