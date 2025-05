ओवैसी ने कहा, इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान का मुखौटा है; बंगाली मुसलमानों को मानते थे सूअर!

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी जंग के बीच AIMIM के सदर और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोलते हुए उसके इस्लाम और मुसलमान होने पर ही बड़ा सवाल उठा दिया है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का इस्लाम से कोई लेना- देना नहीं है. वो इस्लाम को सिर्फ एक मुखौटा की तरह इस्तेमाल करते है, बाकी इस्लाम और उसकी तालीम से उसका कोई लेना देना नहीं है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, " Pakistan conveniently forgets that there are more than 230 million Muslims living in India and our forefathers rejected the two-country theory. We despise, we rejected the two-nation theory proposed by Jinnah,… pic.twitter.com/G3DY5hBegr

— ANI (@ANI) May 10, 2025