असदुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया भड़काऊ बयान, RSS और हिंदुत्व को लेकर कही बड़ी बात

नई दिल्ली: अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है. इस बार उन्होंने हिंदुत्व पर निशाना साधाते हुआ कहा कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि सिर्फ एक ही तबके (समुदाय) के पास सियासत की ताकत होनी चाहिए.

ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि सिर्फ एक ही तबके के पास सभी सियासती ताकत होनी चाहिए और मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने का हक नहीं होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली में हमारी मौजूदगी एक तरह से हिंदुत्व से अपनी हिफाज़त की कोशिश है.

Hindutva is built on the lie that only 1 community should've all political power & Muslims should've no right to participate in politics. Our very presence in Parliament & Assemblies is an act of defiance against Hindutva Sangh would celebrate if we simply ceased to exist one day https://t.co/rgQt8dxYh2

