Zee Salaam

ओवौसी की पार्टी AIMIM ने जुबली हिल्स उपचुनाव से दूरी बनाई, कांग्रेस को दिया समर्थन

Jubilee Hills By Election: जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बीच, ओवैसी की पार्टी ने चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:00 PM IST

Jubilee Hills By-election: AIMIM जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी. AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया है. उन्होंने बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का स्पष्ट संकेत दिया. कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले शुक्रवार को ओवैसी से मुलाकात की.

कांग्रेस उम्मीदवार के साथ पार्टी नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी थे, जिन्होंने 2023 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. ओवैसी ने कहा कि बीआरएस के जुबली हिल्स से 10 साल तक विधायक रहे और पार्टी सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र का विकास नहीं किया.

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के 3.98 लाख मतदाता विकास चाहते हैं. उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में कई झुग्गी-झोपड़ियां हैं और सभी वार्डों में नागरिक सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "यह उपचुनाव इस क्षेत्र के विकास का एक अवसर है." एआईएमआईएम प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर बीआरएस ने मगंती गोपीनाथ को टिकट नहीं दिया होता, तो यह उपचुनाव नहीं होता। उन्होंने कहा, "उन्हें पता था कि 2023 में वह बीमार पड़ जाएंगे."

गोपीनाथ का इस साल जून में निधन हो गया था, जिसके कारण यह उपचुनाव कराना ज़रूरी हो गया था. बीआरएस ने गोपीनाथ की पत्नी सुनीता को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने नवीन यादव को टिकट दिया है, जो पहले एआईएमआईएम के टिकट पर जुबली हिल्स से चुनाव लड़ चुके थे. ओवैसी का मानना ​​है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में बीआरएस के वोट भाजपा को मिल गए थे. उन्होंने बताया कि बीआरएस को जुबली हिल्स में 37 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन पांच महीनों के भीतर ही उसका वोट शेयर घटकर 15 प्रतिशत रह गया.

हैदराबाद के सांसद ने जुबली हिल्स, जो सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. ओवैसी ने नवीन यादव को बताया कि उनकी जीत समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में ही होगी. नवीन यादव ने 2014 में एआईएमआईएम के उम्मीदवार के रूप में जुबली हिल्स से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीआरएस के मगंती गोपीनाथ से 9,242 मतों से हार गए थे. 2018 में, नवीन यादव ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहे.

नवीन यादव 2023 के चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी ने अजहरुद्दीन को मैदान में उतारा, जो गोपीनाथ से 16,337 मतों से हार गए. गोपीनाथ को 80,549 वोट मिले थे, जबकि अजहरुद्दीन को 64,212 वोट मिले थे. भाजपा के एल. दीपक रेड्डी 25,866 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. एआईएमआईएम उम्मीदवार राशिद फ़राज़ुद्दीन सिर्फ़ 7,848 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे. भाजपा ने एक बार फिर दीपक रेड्डी को मैदान में उतारने का फैसला किया है.

इनपुट-आईएएनएस

Zee Salaam Web Desk

Jubilee Hills By election AIMIM chief Asaduddin Owaisi

