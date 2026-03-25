‘मस्जिद के सामने नागिन डांस’ वाला बयान AIMIM को पड़ा भारी, ओवैसी के 3 नेता पहुंचे जेल

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहिया नगर पुलिस थाना क्षेत्र में आयोजित एक ईद मिलन समारोह में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने पुलिस और सरकार को लेकर विवादित बयान दिया था. इस मामले में पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है.

दरअसल, यह कार्यक्रम हापुड़ रोड पर स्थित हाजीपुर इलाके में आयोजित किया गया था. इस समारोह में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली सहित कई नेताओं ने शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान वहां दिए गए एक भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी.

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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो में हाजी शौकत अली द्वारा दिया गया बयान आपत्तिजनक और भड़काऊ माना गया. आरोप है कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह दावा किया कि अगर 11 विधायक चुनकर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के "एनकाउंटर" करने वालों को खुद ऐसे ही एनकाउंटर का सामना करना पड़ेगा. इस बयान को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक मामला दर्ज कर लिया. इस घटना के संबंध में लोहिया नगर पुलिस थाने में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, जिला अध्यक्ष चौधरी फहीम राजा, युवा विंग के नगर अध्यक्ष ओवैस आलम, पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष महताब चौहान, नगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, असजद और अन्य सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है.

तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए लोगों में पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष महताब चौहान, नगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और नगर सचिव राजी सिद्दीकी शामिल हैं. पुलिस ने बताया है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्यक्रम आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना आयोजित किया गया था, जो कि अपने आप में नियमों का उल्लंघन है.