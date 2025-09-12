Bihar: ढोल-नगाड़ों के साथ लालू से मिलने पहुंचे AIMIM नेता, RJD ने किया पलटवार
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2919547
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Bihar: ढोल-नगाड़ों के साथ लालू से मिलने पहुंचे AIMIM नेता, RJD ने किया पलटवार

AIMIM Bihar Politics: पटना में AIMIM नेता ढोल-नगाड़ों के साथ लालू यादव से मिलने पहुंचे, लेकिन सुरक्षा ने रोक दिया. मुलाकात न होने पर बयानबाजी तेज हुई. RJD ने AIMIM पर “सियासी नाटक” और सीट बचाने का आरोप लगाया. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:00 PM IST

Trending Photos

Bihar: ढोल-नगाड़ों के साथ लालू से मिलने पहुंचे AIMIM नेता, RJD ने किया पलटवार

AIMIM Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में AIMIM के नेता 11 सितंबर को ढोल-नगाड़ों के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पहुंचे. हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया. AIMIM नेता लालू यादव से मिलकर गठबंधन पर बात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने मीडिया को बयान दिया और मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया.

RJD ने AIMIM नेताओं के इस तरह के कदम को गलत बताया. पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अगर किसी को गठबंधन की इच्छा होती है तो वह इस तरह के दिखावे के साथ नहीं आता. उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी दल के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की.

एजाज अहमद के मुताबिक, यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि AIMIM को अपने विधायकों की चिंता है. एजाज अहमद ने कहा कि उनको लग रहा है कि इस बार उनके विधायक टूट सकते हैं. अपनी सीटें बचाने के लिए वे ऐसा खेल खेल रहे हैं. तीन आदमी के अलावा उनके संगठन में चौथा आदमी नहीं है. वे मुसलमानों के हमदर्द होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने संगठन में मुसलमानों को टिकाए नहीं रख पाते.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी AIMIM और लालू यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “लालू यादव अपने 15 साल के शासन में अल्पसंख्यकों को सिर्फ डराकर और सपने दिखाकर वोट लेते रहे. AIMIM और लालू यादव का यह आंतरिक मामला है कि किसके साथ जाना है, लेकिन जब भी मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो लालू यादव AIMIM को ठगने का काम करते हैं. बिहार में बड़ी संख्या में मौजूद अल्पसंख्यकों को RJD कभी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं देती.”

महागठबंधन पर बीजेपी का हमला
बीजेपी विधायक हरीभूषण ठाकुर उर्फ बचोल ने AIMIM और RJD दोनों को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, “चोर-चोर मौसेरे भाई हैं. मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए दोनों नाटक कर रहे हैं. एक तरफ RJD मुसलमानों को तुष्ट करने की राजनीति करती है, दूसरी तरफ AIMIM मुसलमानों की रहनुमा बनने का नाटक करती है. बिहार की जनता सब देख रही है, इनमें से कोई ईमानदारी से नहीं आएगा.”

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

AIMIM Bihar Politics

Trending news

AIMIM Bihar Politics
Bihar: ढोल-नगाड़ों के साथ लालू से मिलने पहुंचे AIMIM नेता, RJD ने किया पलटवार
Greater Israel Plan
बंधक तो है बहाना, नेतन्याहू का ये है असली निशाना; ग्रेटर इजरायल की तरह बढ़ा कदम!
Aligarh Dargah Dispute
कहां तो इल्ज़ाम था कि ज़मीन कब्ज़ा कर बनाये जा रहे मजार; यहां मजार पर ही हो गया कब्ज़ा
UP News
गौ तस्करी के झूठे आरोप में मुस्लिमों को भेजा जेल; बचाव में उतरे गांव के हिंदू पड़ोसी
Sharjeel Imam Bail Hearing
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को sc से राहत नहीं, सुनवाई टली
Delhi Police arrest Ashar and Kamran
कामरान और अशहर की बढ़ी मुश्किले, कोर्ट ने 12 दिनों की रिमांड पर भेजा, होगी पूछताछ
UP News
अब्दुल्ला रेजीडेंसी में बसेंगे 2 राम भक्त; हिन्दुओं की बुकिंग न करने पर मचा था बवाल
Maharashtra news
अकोला दंगों की एकतरफा जांच पर SC की पुलिस को फटकार; अब नए सिरे से SIT करेगी जांच
madhya pradesh news
BJP नेता को मुसलमानों में दिख रहा 'जिहादी'; मुस्लिम सेल्समैन को काम से हटाने की अपील
yati narsinghanand
भारत में नहीं चाहिए एक भी मस्जिद और मुसलमान; यति महाराज ने की हिंदू राष्ट्र की मांग
;