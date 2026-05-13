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AIMIM कार्यकर्त्ता को बर्दाश्त नहीं सदर साहेब की तौहीन; 'डेढ़ फुटिया' पर कार्रवाई की मांग!

महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नितेश राणे ने  AIMIM के सद्र असदुद्दीन ओवैसी की तुलना आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन से की थी, और AIMIM को एक आतंकवादी संगठन करार देते हुए उसपर बैन लगाने की मांग की थी. इसके बाद से पार्टी के कार्यकर्ता राणे के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं, और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 13, 2026, 06:31 PM IST

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AIMIM कार्यकर्त्ता को बर्दाश्त नहीं सदर साहेब की तौहीन; 'डेढ़ फुटिया' पर कार्रवाई की मांग!

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नितेश राणे आए दिन देश के मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ खुलेआम बयान देते रहते हैं. वो देश दुनिया के सभी समस्याओं की जड़ मुसलमान और इस्लाम को बताते हैं, और भारत से मुसलमान और दुनिया से इस्लाम को मिटा देना चाहते हैं. फिर भी देश का मुसलमान उन्हें कुछ नहीं कहता है, न देश का कानून उनके खिलाफ कुछ करता है. लेकिन AIMIM के सद्र और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ओसामा बिन लादेन कहना महाराष्ट्र के विधायक नितेश राणे को महंगा पड़ गया है. उनके खिलाफ AIMIM के लोग सड़कों पर आ गए हैं. सद्र साहब को आतंकवादी बोलने का जवाब पार्टी कार्यकर्ताओं ने राणे को 'डेढ़ फुटिया' बोलकर दिया है!  
  
अभी दो दिन पहले ही विधायक नितेश राणे AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन से तुलना की थी, और AIMIM को एक आतंकवादी संगठन करार देते हुए उसपर बैन लगाने की मांग की थी. इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या देश का चुनाव आयोग एक आतंकवादी संगठन को चुनाव लड़ने की इज़ाज़त देता है, और ओवैसी जैसे एक आतंकवादी को संविधान की शपथ दिलाकर संसद में बैठा देता है? या तो देश का संविधान और चुनाव आयोग गलत है या फिर नितीश राणे गलत बोल रहे हैं? 

अपने पार्टी नेता के इस अपमान के बाद कई राज्यों में AIMIM के कार्यकर्त्ता आक्रोश में हैं. वो राणे के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं, और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. बुधवार को अलीगढ़ AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया और  नितेश राणे का पुतला फूंका. इस विरोध- प्रदर्शन में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे. पुलिस की मौजूदगी में नितेश राणे का पुतला फूंका गया. ये विरोध- प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा गया. बिहार, पश्चिम बंगाल और महारष्ट्र में भी AIMIM के कार्यकर्त्ता सड़कों पर उतर गए.   

उत्तर प्रदेश के अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे AIMIM के जिलाध्यक्ष साजिद अली चौधरी ने महाराष्ट्र के विधायक नितेश राणे पर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दिया. उन्होंने कहा कि देश में भगवा आतंकवादी इतना बढ़ चुका है कि वह लोग कहीं भी शिकार करते हैं, और बेगुनाह लोगों को मारने का काम करते हैं.साजिद अली चौधरी विधायक नितेश राणे पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें “डेढ़ फुटिया” बताया. उन्होंने कहा कि सरकार राणे को कंट्रोल करने में पूरी तरह फेल है.नफरत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. AIMIM नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा. 

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गौरतलब है कि राणे की इस तरह की कोई पहली टिप्पणी नहीं है. वो रोज़ कोई न कोई बयान मुसलमानों के खिलाफ देते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है. मुसलमान इस बात से नाराज़ हैं कि राणे को सरकार का समर्थन हासिल है. 

इसे भी पढ़ें: सूर्य नमस्कार की तरह वापस लेना होगा 'वंदे मातरम' का फैसला; बिहार सरकार को AIMIM की चुनौती

 

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