तबलीगी जमात पर बोले असदुद्दीन ओवैसी,वाक़्ये को इस्लाम से जोड़ना काबिले मज़म्मत

हैदराबाद : कोरोना के खिलाफ़ पूरी दुनिया खड़ी है. हर मुल्क इस खौफनाक वायरस से अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है.इस परेशानी के वक्त महामारी के खिलाफ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है.हिंदुस्तान में कोरोना मुतास्सिरीन की तादाद बढ़कर दो हज़ार से ज्यादा हो चुकी है.कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात के मरकज़ के प्रोग्राम में शामिल होने के बाद और अलग अलग रियासतों में लोगों के पहुंचने के बाद ये तादाद बढ़ती दिखाई दी है.बता दें कि इस मज़हबी प्रोग्राम में हज़ारों लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी.

निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात वाक्ये के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सद्र असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया .उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया में इस ख़बर को ग़लत तरीके से दिखाया जा रहा है. इनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का कोई मज़हब नहीं है।

Communalising our fight against COVID19 is a shameful act. #TablighiJamat incident is being exploited to blame all Muslims for COVID19. Tablighi Jamat congregation began on 13th March & the Health Ministry had said on the same day that Coronavirus is not a health emergency pic.twitter.com/BVnwaJL9yA

— AIMIM (@aimim_national) April 2, 2020