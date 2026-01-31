'वक्फ की जमीन पर बैठकर KGMU की मजार पर सवाल' AIMM का VC पर वार; CM योगी से लगाई गुहार

KGMU Mazar Controversy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में मौजूद मजारों को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है. KGMU प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद मुस्लिम संगठनों ने पुरजोर विरोध किया. मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक व कानूनी अधिकारों से जुड़ा मामले में सरकार की दखलअंदाजी बताया.

KGMU मजार विवाद पर ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है. सैयद बाबर ने कहा कि अगर KGMU प्रशासन अपने फैसले से पीछे नहीं हटता, तो वे इंसाफ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगे और केजीएमयू के वाइसचांसलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ के KGMU परिसर में मौजूद कुछ मजारों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नोटिस जारी किया था. इसके बाद ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी का एक प्रतिनिधिमंडल केजीएमयू की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद से मिलने पहुंचा और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में संगठन की ओर से दावा किया गया कि केजीएमयू परिसर में बनी मजारें करीब 500 से 600 साल पुरानी हैं.

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि केजीएमयू का पूरा परिसर वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ है, इसलिए केजीएमयू प्रशासन को मजारों को हटाने या तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है. संगठन का कहना है कि मजारों को लेकर दिया गया नोटिस गलत है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.

ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर ने बयान देते हुए कहा कि अगर केजीएमयू प्रशासन ने मजारों की ओर "आंख उठाकर भी देखा" तो इसके संगीन नतीजे होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि केजीएमयू के प्रवक्ता के.के. सिंह किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं. सैयद बाबर ने यह भी दावा किया कि के.के. सिंह खुद कई मामलों में शामिल रहे हैं.

सैयद बाबर ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने वीसी से मुलाकात की है, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले को जल्द खत्म किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो वे वीसी और के.के. सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो पूरा मामला अदालत में ले जाया जाएगा.

सैयद बाबर के मुताबिक, संगठन संविधान के दायरे में रहकर कानूनी तरीके से आगे की कार्रवाई करेगा. बयान के आखिर में सैयद बाबर ने दोहराया कि केजीएमयू परिसर में मौजूद मजारों को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाएंगे.

