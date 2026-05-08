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Zee SalaamZee Salaam ख़बरें“हम संभालेंगे विपक्ष की जिम्मेदारी”, असम में कांग्रेस की करारी हार पर बदरुद्दीन अजमल का बड़ा हमला

“हम संभालेंगे विपक्ष की जिम्मेदारी”, असम में कांग्रेस की करारी हार पर बदरुद्दीन अजमल का बड़ा हमला

Badruddin Ajmal on Assam Election Results: बदरुद्दीन अजमल ने असम विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. AIUDF प्रमुख ने कहा कि असम में विपक्ष की कमजोर स्थिति के लिए कांग्रेस की रणनीति जिम्मेदार है और अब AIUDF ही राज्य में असली विपक्ष की भूमिका निभाएगी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 08, 2026, 11:04 AM IST

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“हम संभालेंगे विपक्ष की जिम्मेदारी”, असम में कांग्रेस की करारी हार पर बदरुद्दीन अजमल का बड़ा हमला

Assam News: AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने असम विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. अजमल ने कहा कि असम में विपक्ष की कमजोर हालत के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और अब AIUDF ही असली विपक्ष की भूमिका निभाएगी. गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है. उन्होंने कहा, “असम चुनाव में विपक्ष की जो हालत हुई है, उसके लिए कांग्रेस की रणनीति जिम्मेदार है. कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है, इसलिए अब AIUDF विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी.”

अजमल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पार्टी ने AIUDF को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब खुद कांग्रेस कमजोर हो गई है. उन्होंने कहा, “जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिर जाता है. कांग्रेस ने AIUDF को हराने की कोशिश की, लेकिन अब खुद खत्म हो गई है.” उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का भी आरोप लगाया. अजमल ने कहा कि कांग्रेस अब “मुस्लिम लीग” जैसी पार्टी बन गई है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस स्थिति पर दुख है क्योंकि असम में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है.

असम में बीजेपी की शानदार जीत
गौरतलब है कि असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट दिए थे. कांग्रेस के 20 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 18 जीतने में सफल रहे. वहीं गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा. असम और केरल जैसे राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के मुस्लिम उम्मीदवारों का जीत प्रतिशत काफी ज्यादा रहा. वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने असम में शानदार जीत हासिल की है. 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को कुल 102 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्ष 75 सीटों पर सिमट गया. बीजेपी ने अकेले 82 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है.

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बीजेपी के सहयोगी दलों का प्रदर्शन
बीजेपी के सहयोगी दल असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) को 10-10 सीटें मिलीं. वहीं कांग्रेस गठबंधन को कुल 19 सीटें मिलीं. AIUDF सिर्फ 2 सीटें जीत पाई. इस बीच असम बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को गुवाहाटी के खानापारा मैदान में होगा. इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. 

यह भी पढ़ें:- अयान के परिवार को मिला मुस्लिम संगठनों का साथ, हत्यारों की गिरफ्तारी की उठी मांग

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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