कौन थे अजित पवार? नफरत के दौर में मुसलमानों के लिए ढाल बनकर खड़े रहने वाले नेता

Ajit Pawar Death News: NCP के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है. वह न सिर्फ अपनी मजबूत प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते थे, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपने खुले समर्थन के लिए भी जाने जाते थे.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:41 AM IST

 Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार की बारामती में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है. उप मुख्यमंत्री जिला परिषद चुनावों के लिए प्रचार करने बारामती जा रहे थे, तभी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन में पांच लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई है. यह हादसा आज सुबह बुधवार को 8:45 बजे हुआ. अजीत पवार की मौत की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है. अजीत पवार को मुस्लिम समुदाय का हितैषी माना जाता था. उन्होंने हर मुश्किल खड़ी में भी मुसलमानों के लिए जोरदार आवाज उठाई थी, तब भी जब वह बीजेपी के साथ सरकार में रहे.

अजित पवार ने औरंगाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की मजार विवाद में खुलकर मुसलमानों का साथ दिया था. नागपुर हिंसा के दौरान भी वह मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े रहे. इसके अलावा, उन्होंने रमजान के महीने में एक इफ्तार पार्टी दी, जहां उन्होंने कहा था, "आपका भाई अजित पवार आपके साथ है. जो कोई भी मुस्लिम भाइयों को डराने की कोशिश करेगा या दो गुटों के बीच झगड़ा भड़काएगा, चाहे वह कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा."

मुसलमानों को दिया विधानसभा का टिकट
साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत और मोदी सरकार बनने के बाद भारतीय राजनीति में मुसलमानों से दूरी साफ दिखने लगी. कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना लगभग बंद कर दिया. 2025 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान, जब INDIA गठबंधन मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में हिचकिचा रहा था, तब अजीत पवार ने अपनी पार्टी से दो मुस्लिम उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया. ऐसे माहौल में अजीत पवार ने एक अलग रास्ता चुना. उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया कि उनकी पार्टी 10 फीसद टिकट मुसलमानों को देगी और BMC चुनावों में भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने का अपना वादा पूरा किया और कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा.

मुसलमानों के आरक्षण के लिए बीजेपी से भिड़ गए थे अजित पवार
जब देश के कई राज्यों में मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई और बीजेपी शासित राज्यों और गैर-बीजेपी सरकारों दोनों पर दबाव डाला जा रहा था, तब अजीत पवार ने खुलकर मुस्लिम समुदाय के पक्ष में बात की. उन्होंने महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग की और सार्वजनिक रूप से कहा कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए. 

कौन थे अजित पवार?
अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की. 40 से ज़्यादा सालों से वह महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे. उन्होंने राज्य के आठवें उपमुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और अलग-अलग सरकारों में कई अहम मंत्रालय संभाला था. उनके समर्थक उन्हें प्यार से "दादा" कहते थे. उन्होंने 1980 के दशक में शरद पवार के मार्गदर्शन में राजनीति में कदम रखा.

अजित पवार को पहली बड़ी राजनीतिक सफलता 1991 में मिली, जब उन्होंने बारामती लोकसभा सीट जीती. हालांकि, उन्होंने जल्द ही यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी.  इसके बाद शरद पवार ने उपचुनाव जीता और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने. उसी साल, अजित पवार ने बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और विधायक बन गए. तब से वह लगातार सात बार यह सीट जीत चुके हैं. 2019 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने 1.65 लाख से ज़्यादा वोटों के भारी अंतर से शानदार जीत हासिल की, जिससे निर्वाचन क्षेत्र पर उनकी मजबूत पकड़ साबित हुई.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

