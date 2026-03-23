देवी जागरण में "ख्वाजा मेरे ख्वाजा" कव्वाली पर हो गया बवाल, मंच पर मची अफरा-तफरी

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के शास्त्री नगर इलाके में एक 'भजन संध्या' का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए मशहूर गायक जॉन अजमेरी को आमंत्रित किया गया था. जब अजमेरी एक कव्वाली गा रहे थे, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाने लगे. इसके चलते, कव्वाल को अपनी प्रस्तुति के बीच में ही मंच छोड़कर जाना पड़ा. इसके बाद कई घंटों तक वहां का माहौल तनावपूर्ण बना रहा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, मशहूर गायक जॉन अजमेरी दो दिन पहले ही कव्वाली पेश करने के लिए यहां आए थे. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक देवी जागरण में "ख्वाजा मेरे ख्वाजा" कव्वाली गाना शुरू कर दिया. वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जॉन अजमेरी कथित तौर पर उस जगह पर "ख्वाजा मेरे ख्वाजा" कव्वाली क्यों गा रहे हैं. तभी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और कार्यक्रम में बजाई जा रही कव्वाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में इस तरह के गीत नहीं गाए जाने चाहिए. जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ा, माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो गई.

मामला कराया गया शांत

हालांकि, मौके पर मौजूद आयोजकों और स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. बढ़ते विवाद को देखते हुए गायक जॉन अजमेरी ने मंच छोड़ देना ही उचित समझा और वहां से चले गए. उनके जाने के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो गई और कुछ समय बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया. वहीं, इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है. हालांकि, इस घटना ने इलाके में एक बहस छेड़ दी है और लोग इस पर अलग-अलग राय व्यक्त कर रहे हैं.

हिंदू संगठन फैला रहा है नफरत

गौरतलब है कि हिंदू संगठनों के सदस्य पूरे देश में बड़े पैमाने पर अशांति फैला रहे हैं. वे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और गांवों और कस्बों में छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं. मुस्लिम व्यापारियों पर शारीरिक हमले किए जा रहे हैं. फिर भी, पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल साबित हो रही है. अब तक, गौ-रक्षा के नाम पर कई मुसलमानों की हत्या की जा चुकी है. हालांकि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है.