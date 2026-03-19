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अजमेर शरीफ में गूंजी अमन की दुआ, विदेशी वफ्द ने जंग खत्म होने की मांगी दुआ

Ajmer Sharif Dargah News: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बीच UK, USA और कनाडा से आए 31 सदस्यों वाले एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु भारत में अजमेर शरीफ दरगाह का दौरा किया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 19, 2026, 03:02 PM IST

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अजमेर शरीफ में गूंजी अमन की दुआ, विदेशी वफ्द ने जंग खत्म होने की मांगी दुआ

Ajmer Sharif Dargah News: अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं. बुधवार रात को इजरायल ने तेहरान की सबसे बड़ी गैस और तेल सुविधाओं पर एक ज़बरदस्त हवाई हमला किया. इस हमले के जवाब में ईरान ने मध्य-पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और साथ ही उनसे जुड़ी गैस सुविधाओं पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी. इस बीच, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के 31 सदस्यों वाला एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल अजमेर पहुंचा. उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर विश्व शांति के लिए दुआ मांगी.

दरगाह पर पहुंचने पर, प्रतिनिधिमंडल का स्वागत दरगाह के खादिम सैयद सलमान चिश्ती ने किया. उन्होंने सभी मेहमानों को दरगाह की ज़ियारत करवाई और परंपरा के मुताबिक, उनकी दस्तारबंदी की और उन्हें तबर्रुक भेंट किया. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ख्वाजा साहब की मजार पर एक रस्मी चादर चढ़ाई और सामूहिक दुआएं कीं. इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध को खत्म करने और दुनियाभर में अमन के लिए भी दुआएं मांगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पूरा विश्व अशांति और भय के दौर से गुज़र रहा है. ऐसे समय में मानवता और भाईचारे का संदेश फैलाना बेहद आवश्यक है.

सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने दरगाह के निजाम गेट से शुरू होकर, रस्मी चादर ले जाते हुए एक जुलूस भी निकाला, जिसमें रूहानी सूफी कव्वाली की गूंज भी शामिल थी. यह आयोजन एक अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ. इस जुलूस में भाग लेकर विदेशी मेहमानों को सूफी परंपरा और भारतीय संस्कृति के सार का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह 800 सालों से भी अधिक समय से शांति, मानवता और भाईचारे का संदेश फैला रही है. यही कारण है कि हर धर्म, जाति और देश के लोग आध्यात्मिक शांति पाने के लिए इस पवित्र स्थल पर आते हैं.

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चिश्ती के मुताबिक, ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष ने वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा कर दी है. लोग भय और अनिश्चितता से भरे माहौल में जी रहे हैं. ऐसे समय में लोग अजमेर शरीफ जैसे आध्यात्मिक केंद्रों की यात्रा करके शांति और सुकून की तलाश करते हैं. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने यह भी कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाने से उन्हें गहरी आध्यात्मिक शांति मिली और उन्हें दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एक नया एहसास हुआ. उन्होंने उम्मीद जताई कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर से शांति और सुकून बहाल हो जाएगा.

यह भी पढ़ें:- सऊदी अरब में जंग का मंडराता खतरा; लेकिन भारत ने पूरी कर ली हज यात्रा की तैयारी

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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