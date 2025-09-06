अजमेर शरीफ में नए सबीली दरवाजे की तामीर, ज़ायरीन की सुविधा बढ़ाने का बड़ा कदम

Ajmer Sharif Dargah: अजमेर शरीफ दरगाह पर जायरीनों और अकीदतमंदों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए दरगाह कमेटी ने पुराने और संकरे दरवाजों को चौड़ा करने का फैसला किया है. दरगाह के कई पुराने दरवाजे छोटे और संकरे थे, जिससे आने-जाने में दिक्कत होती थी. सबीली दरवाज़ा का ऐतिहासिक महत्व भी है. अब नए सिरे से तामीर किया जा रहा है. इस तामीर कार्य के तहत दरवाजे की चौड़ाई मौजूदा आकार से लगभग 5 फुट बढ़ाई जाएगी, ताकि जायरीन आसानी से एंट्री और निकास कर सकें और सुरक्षा में भी सुधार हो.

इस प्रोजेक्ट की निगरानी दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान के अधीन की जा रही है. सभी कार्य उनके निर्देशानुसार और दरगाह की मान्यताओं के अनुरूप संपन्न किए जा रहे हैं. दरगाह के सज्जादानशीन हज़रत दीवान सैयद ज़ैनुल आबेदीन अली ख़ां ने इस परियोजना के सभी खर्चों की ज़िम्मेदारी ली है. उन्होंने ठेकेदार को दरगाह के भीतर ही 10 लाख रुपये का एडवांस चेक अदा किया, ताकि तामीर कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूरा किया जा सके.

इस मौके पर दरगाह दीवान के साहेबजादे सैय्यद नसीरुद्दीन चिश्ती, ख़ुद्दामें ख्वाजा की अंजुमन के सदर सैय्यद गुलाम किबरिया चिश्ती और दूसरे मेम्बर मौजूद थे. उन्होंने इस ऐतिहासिक तामीर कार्य का निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए. दरवाजे का चौड़ा होना न सिर्फ एंट्री और निकास में आसानी देगा, बल्कि जायरीन और अकीदतमंदों की सुरक्षा और सुविधा को भी बेहतर बनाएगा.

दरगाह की प्राचीन इमारतों और ऐतिहासिक संरचनाओं का ध्यान रखते हुए यह तामीर कार्य विशेष सावधानी के साथ किया जा रहा है. पुराने दरवाज़ों की संरचना को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन बनाए गए हैं, जो दरगाह की पुरातन सुंदरता और ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखेंगे. साथ ही, तामीर कार्य के दौरान ज़ायरीन के आने-जाने में कोई रुकावट न आए, इसके लिए भी अलग-अलग प्रबंध किए गए हैं.

दरगाह कमेटी का यह कदम यह दर्शाता है कि वे ज़ायरीन और अकीदतमंदों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुराने संरचनाओं में बदलाव और चौड़ाई बढ़ाने का यह निर्णय समय की जरूरत था. नया सबीली दरवाज़ा न सिर्फ ज़ायरीन की संख्या को संभालने में मदद करेगा, बल्कि दरगाह की ऐतिहासिक पहचान और धार्मिक महत्व को भी बनाए रखेगा.