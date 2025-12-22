RSS खुद चढ़ाता है अजमेर शरीफ में चादर; लेकिन PM मोदी के चादरपोशी के खिलाफ SC पहुंचा हिंदू संगठन

Ajmer Sharif Urs 2025: राजस्थान के अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां उर्स शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रस्मी चादर भेजी है. सुप्रीम कोर्ट ने चादर चढ़ाने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.
Ajmer Sharif Urs 2025: राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उनका 814वां सालाना उर्स शुरू हो गया है. भारत और विदेश से लोग दुआ करने और चढ़ावा चढ़ाने आ रहे हैं. RSS के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से एक चादर चढ़ाई गई. यह चादर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक डॉ. इमरान चौधरी लाए थे. इसे एक जुलूस के साथ ख्वाजा साहब की दरगाह पर पेश किया गया. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चादर चढ़ाने से रोकने की मांग की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी ने 814वें सालाना उर्स के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू पीएम मोदी की तरफ से चादर चढ़ाएंगे. याचिका में इस चढ़ावे को रोकने की मांग की गई है.
कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील
याचिका में तर्क दिया गया है कि पीएम मोदी का अजमेर दरगाह में चादर भेजना गलत है क्योंकि दावा किया जाता है कि वहां कभी भगवान शिव का मंदिर था और इस मामले से जुड़ी एक याचिका कोर्ट में पेंडिंग है. इसलिए, याचिका में पीएम मोदी द्वारा भेजी गई चादर के चढ़ावे को रोकने और याचिका पर तुरंत सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज सुनवाई नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी अजमेर दरगाह में चादरें भेजी हैं और पीएम मोदी सिर्फ उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. अजमेर की एक कोर्ट में भी इसी तरह की याचिका दायर की गई है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है. वह उस मुकदमे में भी एक पक्षकार हैं जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह एक हिंदू मंदिर को गिराकर बनाई गई थी. गुप्ता का तर्क है कि केंद्र सरकार का किसी विवादित ढांचे पर चढ़ाने के लिए चादर भेजना गलत है. उनका कहना है कि ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करता है, खासकर जब इस मामले से जुड़ा एक केस ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है.