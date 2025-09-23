'हर झूठ की एक मियाद होती है', आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का BJP पर तंज

Akhilesh Yadav on Azam Khan: देश के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान आज 23 महीनों बाद जेल से रिहा हो गए हैं. आजम खान के रिहाई पर देश भर के नेता और स्कॉलर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है. इस बीच यूपी के पूर्व सीएम और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है. साथ ही अखिलेश यादव ने सपा नेता की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज फ़र्ज़ी मुकदमे करनेवालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर ‘झूठ’ की एक मियाद होती है.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, "माननीय आज़म ख़ान जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ-साथ, उन सब लोगों के लिए राहत और ख़ुशी की बात है जो ‘इंसाफ़’ में ऐतबार करते हैं. न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया." उन्होंने आगे लिखा, "आज फ़र्ज़ी मुकदमे करनेवालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर ‘झूठ’ की एक मियाद होती है और हर ‘साज़िश’ की भी. जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं."

अखिलेश यादव ने लिखा, "माननीय आज़म ख़ान जी एक बार फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ खड़े होकर, भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के द्वारा किये जा रहे जनता के दमन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हमेशा की तरह देश-प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रतीक बनकर, समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ, सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे! इंसाफ़ ज़िंदाबाद!"

फिर से आजम और अखिलेश की जोड़ी करेगी कमाल

इस बयान से साफ हो गया है कि अखिलेश यादव आजम खान की रिहाई से बहुत खुश हैं. आजम खान जेल जाने के बाद से अखिलेश अकेले पड़ गए थे और वेस्ट यूपी की राजनीति में उनकी ताकत कम हो रही थी. सियासी जानकार मानते हैं कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव अपने कुनबे को मजबूत करेंगे और पूरी ताकत के साथ यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. आजम खान का असर खासकर मुस्लिम समुदाय में है और अखिलेश यादव इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं.

विपक्ष का हो जाएगा मजबूत कुनबा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अखिलेश और आजम का यह गठजोड़ केवल पार्टी के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहरी राजनीति में भी संदेश देगा कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने और भरोसेमंद नेताओं के साथ मिलकर चुनाव की रणनीति बना रही है. इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और भरोसा बढ़ेगा. आने वाले महीनों में यह गठजोड़ पार्टी की चुनावी तैयारियों और सियासी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे समाजवादी पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी और वे विपक्षी ताकतों के मुकाबले बेहतर तरीके से चुनाव में उतर सकेंगे.