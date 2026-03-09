ईरान-इजरायल तनाव के बीच अलीगढ़ प्रशासन अलर्ट, 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू

Aligarh News: मिडिल ईस्ट में ईरान-इजरायल के बीच युद्ध जारी है. इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ज़िला प्रशासन अलर्ट हो गया है. प्रशासन ने विदेश में रहने वाले या वहां फंसे अलीगढ़ के नागरिकों की मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया है. प्रशासन का कहना है कि अगर जिले का कोई भी व्यक्ति संघर्ष वाले इलाकों में फंसा है, तो उसके परिवार वाले तुरंत हेल्पलाइन के ज़रिए जानकारी दे सकते हैं.

जिला प्रशासन की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, परिवार वाले विदेश में अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0571-2700128 या टोल-फ़्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं. इससे प्रशासन को प्रभावित इलाकों में लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और जरूरत पड़ने पर मदद देने के लिए संबंधित विभागों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी.

जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने कहा कि वेस्ट एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है. यह कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा और मिली सभी जानकारी को तुरंत इकट्ठा करके आगे भेजा जाएगा. प्रशासन का कहना है कि कंट्रोल रूम से मिली जानकारी तुरंत विदेश मंत्रालय (MEA) और राज्य सरकार को भेजी जाएगी. इससे विदेश में फंसे लोगों की सुरक्षा और जरूरी मदद के लिए समय पर कार्रवाई हो सकेगी.

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि अगर अलीगढ़ जिले का कोई नागरिक पश्चिम एशिया या दूसरे प्रभावित इलाकों में है और उसे कोई परेशानी हो रही है, तो उसके परिवार वाले तुरंत प्रशासन को बताएं. उन्होंने अपील की कि रिपोर्ट करते समय व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट नंबर, पूरा पता और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर बताएं ताकि प्रशासन जानकारी को ठीक से वेरिफ़ाई करके आगे भेज सके. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है. जिला प्रशासन का मकसद यह पक्का करना है कि विदेश में अलीगढ़ के नागरिकों को किसी भी मुश्किल में समय पर मदद मिले.

प्रशासन ने जनता से यह भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ़ सरकारी हेल्पलाइन नंबर का ही इस्तेमाल करें. अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है. ज़िला प्रशासन का मानना ​​है कि इस तरह की कोशिशों से विदेश में फंसे नागरिकों और उनके परिवारों को भरोसा मिलेगा कि प्रशासन उनके साथ है और हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है.