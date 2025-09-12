कहां तो इल्ज़ाम था कि ज़मीन कब्ज़ा कर बनाये जा रहे मजार; यहां मजार पर ही हो गया कब्ज़ा

Aligarh Dargah Dispute: अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र में हजरत भूरे शाह बाबा की मजार पर कथित अवैध कब्ज़े को लेकर AIMIM कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. हिंदूवादी संगठनों पर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कब्ज़ा हटाने और कार्रवाई की मांग की.
Aligarh Dargah Dispute: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौजूद हजरत भूरे शाह बाबा की ऐतिहासिक मजार पर कथित अवैध कब्जे करने का मामला सामने आया है. AIMIM के मकामी नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि कुछ हिंदू तत्व अवैध रूप से मजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. यह मामला बन्नादेवी थाना क्षेत्र के अप्सरा टॉकीज वाली गली का है.
AIMIM के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रट ऑफिस के बाह जोरदार प्रदर्शन किया है. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर इल्जाम लगाया कि शिकायतें देने के बावजूद मजार को कब्जा मुक्त कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो शहर का माहौल बिगड़ सकता है.
AIMIM नेताओं का कहना है कि हजरत भूरे शाह बाबा की मजार अलीगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जिस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अस्वीकार्य है. पार्टी का इल्जाम है कि मजार के आस-पास अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाज़ी की और तत्काल कब्जा हटाने की मांग उठाई.
ADM को सौंपा गया ज्ञापन
प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम सिटी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मजार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध निर्माण रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई. पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि यह विवाद अगर समय रहते नहीं सुलझाया गया तो यह एक बड़े तनाव का रूप ले सकता है.
अधिकारियों ने की दोनों पक्षों से ये अपील
जिला प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
अब मजार के जमीन को किया जा रहा है कब्जा
गौरतलब है कि पहले इल्जाम यह था कि लोग सरकारी जमीनों पर मजार बनाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अब मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि लोग सीधे मजार पर कब्जा करने पर तुले हैं. AIMIM ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर अतिक्रमण बताया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की.