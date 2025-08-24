Aligarh: रेलवे की जमीन पर बना था 2 मजार, प्रशासन ने चलाया हथौड़ा; जानें SSP ने क्या कहा?
Aligarh Mazar News: अलीगढ़ में रेलवे ने शाहकमाल रोड स्थित अपनी जमीन से दो अवैध मजारों को पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था. प्रशासन ने लोगों से स्वेच्छा से कब्जा हटाने की अपील की है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:14 PM IST

Aligarh Mazar News: उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कथित अवैध मस्जिदों और मज़ारों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है. इसी बीच, अलीगढ़ शहर में रेलवे की ज़मीन पर बनी दो अवैध मज़ारों पर हथौड़ा चला है और दोनों मजार को ध्वस्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई जिला प्रशासन और रेलवे की संयुक्त टीम ने की है. बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी भी घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को बुलाया गया और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

दरअसल, अलीगढ़ शहर के थाना गांधीपार्क इलाके में रेलवे की जमीन पर कई साल पहले दो छोटी मजारें बनाई गई थीं. धीरे-धीरे इन पर धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गईं और स्थानीय लोग वहां आने लगे. बाद में इन ढांचों को पक्के रूप में बदल दिया गया. रेलवे ने कई बार नोटिस देकर इन्हें हटाने की चेतावनी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. आखिरकार रेलवे ने पुलिस बल के साथ दोनों मजारों को ढहा दिया.

SSP ने क्या कहा?
बुलडोजर एक्शन के बाद SSP संजीव सुमन ने बताया कि रेलवे अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बना रहा है. इस दौरान सभी अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है. रेलवे अधिकारियों ने भी कहा कि अवैध ढांचे न सिर्फ निर्माण कार्य में बाधा डालते हैं बल्कि रेलवे की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते हैं. साथ ही रेलवे ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है. आने वाले दिनों में अलीगढ़ और आसपास की रेलवे भूमि से अन्य अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे स्वेच्छा से रेलवे की जमीन खाली कर दें, वरना सख्त कार्रवाई होगी.

रेलवे के जमीन पर अवैध कब्जा
गौरतलब है कि रेलवे की संपत्ति पर अवैध कब्जा लंबे समय से बड़ी चुनौती बना हुआ है. कहीं झुग्गी-झोपड़ियां हैं, तो कहीं धार्मिक स्थल और पक्के मकान तक बना लिए गए हैं. ऐसे कब्जों की वजह से रेलवे को ट्रैक चौड़ीकरण, प्लेटफॉर्म विस्तार और बाउंड्री वॉल निर्माण जैसी परियोजनाओं में दिक्कत आती है.

