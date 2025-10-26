Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2975758
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंदे से लटकी मिली छात्रा की लाश; कैंपस में हड़कंप!

AMU के अब्दुल्ला गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा का शव फंदे से लटका मिला है. छात्रा मुरादाबाद की थी और ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी.इससे पहले 2022 में भी बिजनौर की एक छात्रा ने इसी होस्टल में आत्महत्या कर ली थी. 

 

Edited By:  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:15 AM IST

Trending Photos

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंदे से लटकी मिली छात्रा की लाश; कैंपस में हड़कंप!

नई दिल्ली: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU)के अब्दुल्ला गर्ल्स होस्टल में ग्रेजुएशन की एक छात्रा ने ख़ुदकुशी कर ली है. छात्रा की पहचान मुरादाबाद जिले के अगवानपुर निवासी 18 वर्षीय रूबी के तौर पर की गई.  इस हादसे के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है और छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं?  

पुलिस के मुताबिक,  मुमताज जहाँ अब्दुल्ला हॉल के कमरा नम्बर 5 में रहने वाली ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष की छात्रा रूबी का शव फाँसी के फंदे से लटका पाया गया है. शनिवार की देर शाम हॉस्टल की छात्राओं ने पाया कि रूबी के कमरे का दरवाज़ा काफी वक़्त से बंद है, जब देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो छात्राओं ने वार्डन को इसकी सूचना दी. जब वार्डन की मौजूदगी में दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी दंग रह गए. रूबी की लाश पंखे से लटकी हुई थी. इस घटना की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और लोकल थाना सिविल लाइन की पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने लाश को नीचे उतरवाकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया, फिर पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. घटना कब की है यह अभी सस्पेंस बना हुआ है. घटना की सूचना मिलने के बाद छात्रा के पिता याकूब और परिजन जेएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों ने किसी से कोई बातचीत नहीं की.  एएमयू प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले साल 2022 में बिजनौर की एक छात्रा ने भी अब्दुल्ला होस्टल में आत्महत्या कर ली थी. छात्रा के मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आई थी. फिलहाल रूबी की मौत या आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन रूबी की मौत के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में गम का माहौल है.  छात्राओं में खौफ का माहौल है. छात्राओं ने हॉस्टल में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर कदम उठाने की मांग की है.

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

amu suicideAligarh Muslim UniversitySalaam Newsmuslim news

Trending news

Afghanistan Pakistan Ceasefire
क्या अब खत्म होगी पाकिस्तान-अफगानिस्तान की दुश्मनी? इस्तांबुल में फिर हुई बैठक
Donald Trump Qatar Meeting
कतर के अमीर ने क्यों रोका ट्रंप का विमान? कहा- 'भरने नहीं दूंगा उड़ान'
delhi riots 2020
कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी या मिलेगी राहत? कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Balochistan Conflict
70 साल से जल क्यों रहा बलूचिस्तान? पाकिस्तान की नाकामी का खौफनाक सच आया सामने!
UP News
प्रयागराज में आलम के ढाबे पर चला बुलडोजर; आरोपी पर है धर्मांतरण का केस
Karnataka News
मंगनी की खबर से भड़की प्रेमिका, इशाक के खिलाफ दर्ज करा दिया धर्म परिवर्तन का केस?
nuh news
नूंह जलसे में हिंदू-मुस्लिम एकता का नफरतियों को करारा जवाब, बिरयानी-चाय ने जीता दिल!
Bangladesh news
बांग्लादेश: 'जुलाई चार्टर' पर सियासी खींचतान तेज; NCP ने उड़ाई युनूस सरकार की नींद!
Ajmer News
आजम खान ने लगाई गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी, बोले- बहुत सताया, झूठे केस झेले अब...
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होने की अटकलें तेज, जानें- मुसलमानों को क्यों सता रहा डर?