अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंदे से लटकी मिली छात्रा की लाश; कैंपस में हड़कंप!

नई दिल्ली: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU)के अब्दुल्ला गर्ल्स होस्टल में ग्रेजुएशन की एक छात्रा ने ख़ुदकुशी कर ली है. छात्रा की पहचान मुरादाबाद जिले के अगवानपुर निवासी 18 वर्षीय रूबी के तौर पर की गई. इस हादसे के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है और छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं?

पुलिस के मुताबिक, मुमताज जहाँ अब्दुल्ला हॉल के कमरा नम्बर 5 में रहने वाली ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष की छात्रा रूबी का शव फाँसी के फंदे से लटका पाया गया है. शनिवार की देर शाम हॉस्टल की छात्राओं ने पाया कि रूबी के कमरे का दरवाज़ा काफी वक़्त से बंद है, जब देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो छात्राओं ने वार्डन को इसकी सूचना दी. जब वार्डन की मौजूदगी में दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी दंग रह गए. रूबी की लाश पंखे से लटकी हुई थी. इस घटना की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और लोकल थाना सिविल लाइन की पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस ने लाश को नीचे उतरवाकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया, फिर पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. घटना कब की है यह अभी सस्पेंस बना हुआ है. घटना की सूचना मिलने के बाद छात्रा के पिता याकूब और परिजन जेएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों ने किसी से कोई बातचीत नहीं की. एएमयू प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है.

इससे पहले साल 2022 में बिजनौर की एक छात्रा ने भी अब्दुल्ला होस्टल में आत्महत्या कर ली थी. छात्रा के मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आई थी. फिलहाल रूबी की मौत या आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन रूबी की मौत के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में गम का माहौल है. छात्राओं में खौफ का माहौल है. छात्राओं ने हॉस्टल में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर कदम उठाने की मांग की है.

