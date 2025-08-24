अलीनगर में ब्राह्मण और यादव कर रहे हैं महागठबंधन के साथ खेल, हाशिए पर चले गए मुसलमान?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2894899
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

अलीनगर में ब्राह्मण और यादव कर रहे हैं महागठबंधन के साथ खेल, हाशिए पर चले गए मुसलमान?

Alinagar Assembly Election 2025: अलीनगर विधानसभा 2025 में कांटे का मुकाबला तय है. यादव-ब्राह्मण वोट भाजपा की ताकत बने हैं तो राजद मुस्लिम वोटरों की एकजुटता पर निर्भर है. बाढ़, सड़क और बेरोज़गारी जैसे स्थानीय मुद्दे भी अहम रहेंगे. जीत-हार इस बार पूरी तरह मुस्लिम वोटों की दिशा और यादव वोटों की गोलबंदी पर टिकी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 24, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

अलीनगर में ब्राह्मण और यादव कर रहे हैं महागठबंधन के साथ खेल, हाशिए पर चले गए मुसलमान?

Alinagar Assembly Election 2025: बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में वोटर्स को रिझाने के लिए अभी से सियासी दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता लगातार वोटर्स के बीच पहुंच कर अपने पाले में करने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं.  राजनीतिक जानकार और जनता अपनी-अपनी विधानसभाओं का गणित लगा रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी किस विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है. ऐसे में आज हम आपको बिहार के दरभंगा ज़िले में स्थित अलीनगर विधानसभा सीट के समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

दरअसल, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र धीरे-धीरे बिहार की राजनीति में एक अहम चुनावी मैदान बनता जा रहा है. यह विधानसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी और इस सीट पर पहला चुनाव साल 2010 में हुआ था. यहां की जातीय-सामाजिक बनावट हर बार चुनावी नतीजों को बेहद करीबी और रोमांचक बना देती है. इस विधानसभा में करीब 21.2 फीसद मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं.  

ब्राह्मण और यादव बिगाड़ देते हैं MY समीकरण
अलीनगर की सियासत में ब्राह्मण और यादव वोटरों के साथ-साथ मुस्लिम वोटरों की किंगमेकर भूमिका रही है. यही वजह है कि चाहे राजद हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां इस वर्ग को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं. 2010 और 2015 में राजद के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यहां जीत दर्ज की थी. मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से राजद के साथ रहा, जिसकी बदौलत सिद्दीकी को लगातार जीत मिली. लेकिन 2020 का चुनाव अलग रहा. राजद ने बिनोद मिश्रा को टिकट दिया, जबकि वीआईपी से मिश्री लाल यादव मैदान में थे. 

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बना ली थी बढ़त
इस चुनाव में मुस्लिम वोट बंट गए, जिसके चलते एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव यहां से जीत गए और राज के विनोद मिश्रा 3,101 वोटों से हार गए. इस सीट पर एमवाई समीकरण काम नहीं आया. वहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को इस विधानसभा में बढ़त मिली. दरभंगा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ने अलीनगर विधानसभा में 9,842 वोटों की बढ़त बना ली. यहां राजद के वोटर्स बंट गए और यादव-ब्राह्मण समीकरण और मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मार ली.

2025 के चुनाव कितने महत्वपूर्ण?
राजद को अब भी मुस्लिम वोटों पर पूरा भरोसा है, लेकिन पिछले दो चुनावों से बीजेपी यहां धीरे-धीरे अपनी पैठ बना रही है. मिश्री लाल यादव के भाजपा में शामिल होने से यादव वोटों पर उसकी पकड़ और मज़बूत हुई है. ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के लिए चुनौती यह है कि उनका झुकाव किस ओर होता है. अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह राजद के साथ एकजुट रहे, तो राजद भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. लेकिन अगर उनमें फूट पड़ गई, तो भाजपा की स्थिति और मज़बूत हो जाएगी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Alinagar Assembly Election 2025Alinagar Muslim Vote Bank

Trending news

Alinagar Assembly Election 2025
अलीनगर में ब्राह्मण और यादव कर रहे हैं महागठबंधन के साथ खेल, हाशिए पर चले गए मुसलमान
gaza
Gaza में ऊंची इमारतों को क्यों तोड़ना चाहती है इजराइली सेना?
gaza
Gaza: टेक्सास से गाजा गए डॉक्टर ने बताया पूरा सच! ऐसे हैं फिलिस्तीनियों के हालात
Jammu
Jammu के इन इलाकों में होगी भारी बारिश! बाढ़ और बादल फटने की वॉर्निंग
Gujarat
Gujarat: 15 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार, नाव से मिला महीने भर का राशन
Assam
Assam सरकार को SC से बड़ा झटका, नहीं चलेगा मुस्लिम परिवारों के घरों पर बुलडोजर
Madina
Madina: पाक ज़मीन पर बेच रहा था नशा, आरोपी को एजेंसी ने किया गिरफ्तार
rekha gupta
CM Rekha Gupta Attack: आरोपी के दोस्त तहसीन सैयद ने क्या-क्या कबूला?
iran
आसान नहीं है Iran को हिलाना! रक्षा मंत्री के बड़े दावे के बाद कई देशों की तनी भवें
Israel
Gaza पर कब कब्जा करेगा इजराइल, सेना ने बनाया बड़ा प्लान?
;