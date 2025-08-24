अलीनगर में ब्राह्मण और यादव कर रहे हैं महागठबंधन के साथ खेल, हाशिए पर चले गए मुसलमान?

Alinagar Assembly Election 2025: बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में वोटर्स को रिझाने के लिए अभी से सियासी दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता लगातार वोटर्स के बीच पहुंच कर अपने पाले में करने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. राजनीतिक जानकार और जनता अपनी-अपनी विधानसभाओं का गणित लगा रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी किस विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है. ऐसे में आज हम आपको बिहार के दरभंगा ज़िले में स्थित अलीनगर विधानसभा सीट के समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

दरअसल, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र धीरे-धीरे बिहार की राजनीति में एक अहम चुनावी मैदान बनता जा रहा है. यह विधानसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी और इस सीट पर पहला चुनाव साल 2010 में हुआ था. यहां की जातीय-सामाजिक बनावट हर बार चुनावी नतीजों को बेहद करीबी और रोमांचक बना देती है. इस विधानसभा में करीब 21.2 फीसद मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं.

ब्राह्मण और यादव बिगाड़ देते हैं MY समीकरण

अलीनगर की सियासत में ब्राह्मण और यादव वोटरों के साथ-साथ मुस्लिम वोटरों की किंगमेकर भूमिका रही है. यही वजह है कि चाहे राजद हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां इस वर्ग को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं. 2010 और 2015 में राजद के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यहां जीत दर्ज की थी. मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से राजद के साथ रहा, जिसकी बदौलत सिद्दीकी को लगातार जीत मिली. लेकिन 2020 का चुनाव अलग रहा. राजद ने बिनोद मिश्रा को टिकट दिया, जबकि वीआईपी से मिश्री लाल यादव मैदान में थे.

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बना ली थी बढ़त

इस चुनाव में मुस्लिम वोट बंट गए, जिसके चलते एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव यहां से जीत गए और राज के विनोद मिश्रा 3,101 वोटों से हार गए. इस सीट पर एमवाई समीकरण काम नहीं आया. वहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को इस विधानसभा में बढ़त मिली. दरभंगा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ने अलीनगर विधानसभा में 9,842 वोटों की बढ़त बना ली. यहां राजद के वोटर्स बंट गए और यादव-ब्राह्मण समीकरण और मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मार ली.

2025 के चुनाव कितने महत्वपूर्ण?

राजद को अब भी मुस्लिम वोटों पर पूरा भरोसा है, लेकिन पिछले दो चुनावों से बीजेपी यहां धीरे-धीरे अपनी पैठ बना रही है. मिश्री लाल यादव के भाजपा में शामिल होने से यादव वोटों पर उसकी पकड़ और मज़बूत हुई है. ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के लिए चुनौती यह है कि उनका झुकाव किस ओर होता है. अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह राजद के साथ एकजुट रहे, तो राजद भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. लेकिन अगर उनमें फूट पड़ गई, तो भाजपा की स्थिति और मज़बूत हो जाएगी.