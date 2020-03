कोरोना को करो नमस्कार, पीएम के आवामी कर्फ्यू को मिल रहा आवाम का साथ

नई दिल्ली : कोरोना को बढ़ती तादाद को देखकर वज़ीरे आज़म मोदी ने कौम के नाम खिताब किया जिसमें उन्होंने लोगों से 22 मार्च को आवामी कर्फ्यू की पासदारी की.वज़ीरे आज़म मोदी की अपील को लोगों का खूब साथ मिल रहा है. अपने अपने तरीके लोग पीएम मोदी की इस अपील को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह हमें भी वज़ीरे आज़म की अपील का साथ देना है.

एक ट्विटर यूज़र ने ट्वीट करते हुए गाने की शक्ल में कोरोना से बचने के तरीके को समझाया है..गाने के बोल हैं नमस्कार करना है..कोरोना को भगाना है कोरोना से बचने का एक यही हथियार है.पीएम मोदी जी ने सभी कर्मियों सबका आभार जताया है..22 मार्च को आवाम कर्फ्यू को मन से हिमायत दे औऱ.करोना वायरस को पूरे देश से मिटाने के लिए सब एक कदम बढ़ाएं..

एक यू ट्यूबर ने तो कोरोना से ही अपील कर डाली..गिटार के साथ गाना गाते हुए कोरोना को ही अपना दर्द सुना दिया. साथ ही मुल्क की कंडीशन के हालात को देखते हुए कहा करोना...अपने दर्द को बयां करते हुए लिखा ना हाथ मिलाना ना बाहर जाना घर में ही पड़े हैं रोते दिल की यही है दास्तां..करोना करोना ओ करोना..धंधे को यूं चौपट करो ना..साथ ही चीन से शुरू हुए महामारी को लेकर भी कसा तंज कहा...चाइना की है ये सारी मेहरबानी खांसी से भी दुनिया डर रही है..साथ ही दुकान में काला बाज़ारी को लेकर भी अपनी बात रखी. हिंदू मुसलमान के झगड़े को लेकर भी कहा अब वो हिंदू मुसलमान करने वाले कहां हैं. कुछ तो समझो ना..मत करोना.

सोशल मीडिया पर वज़ीरे आज़म मोदी की इस मुहिम को काफी लोगों का साथ मिल रहा है मुल्क के एक शहरी ने कहा मै PM मोदी की 22 March को होने वाली मुहिम की हिमायत करता हूं, आप भी इसका हिमायत करें covid-19 से बचें और बचाऐं!

कोरोना को लेकर टिकटॉक वीडियो भी काफी बन रहे हैं इस वीडियो में मजेदार तरीके से दिखाया है कि एक चूहा कैसे कोरोना से बचाव के लिए हाथ धो रहा है कैप्शन में विखा He is doing all he can to stop the spread of Corona.....are you?

Watch Zee Salaam Live TV