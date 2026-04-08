युद्ध खत्म, अब होगी शांति; मोहम्मदी मिशन ने US-Iran Ceasefire का किया स्वागत

America Iran Ceasefire News: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के लिए अस्थायी युद्धविराम हो गया है. ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव सैयद बाबर अशरफ किछौछवी ने इस युद्धविराम स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन मिडिल ईस्ट में इस युद्धविराम का स्वागत करता है. उन्होंने कहा कि यह कदम निश्चित रूप से उस क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए राहत का संदेश लेकर आया है, जो लंबे समय से तनाव, हिंसा और अस्थिरता का सामना कर रही है.

सैयद बाबर अशरफ किछौछवी ने कहा कि आज पूरी दुनिया ईरान की मज़लूमियत और वहां के निर्दोष लोगों पर हुए अत्याचार की दर्दनाक तस्वीर से भली-भांति वाकिफ है. यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि United States ने किस प्रकार Saudi Arabia और United Arab Emirates को इस्तेमाल करते हुए दुनिया, विशेष तौर पर मुसलमानों की तबाही का एक सिलसिला कायम किया, जिसकी तस्वीर आज पूरी तरह अयां (स्पष्ट) है। इस पूरी स्थिति में Israel की भूमिका भी किसी से छिपी नहीं है.

हालांकि यह युद्धविराम एक सकारात्मक पहल है, लेकिन इसे केवल एक अस्थायी विराम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि इसे स्थायी शांति और न्याय में तब्दील किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे संघर्षों की पुनरावृत्ति न हो. ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन का यह स्पष्ट मत है कि वे विचारधाराएं, जो समाज में फूट, नफरत और अशांति पैदा करती हैं, किसी भी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा हैं। विशेष रूप से Wahhabism (पॉलिटिकल इस्लाम) को एक ऐसे औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से सभ्यताओं को कमजोर करने, समाजों को विभाजित करने और संसाधनों की लूट को आसान बनाया गया.

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सैयद बाबर अशरफ किछौछवी ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि Saudi Arabia और Qatar ने अरबों डॉलर खर्च कर इस नई विचारधारा को इस्लाम के नाम पर बढ़ावा दिया, जबकि वास्तविकता में यह पूरी दुनिया में अमन, स्थिरता और इंसानियत के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. आज इस बात की सख्त ज़रूरत है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी, उलेमा और समाज के जिम्मेदार लोग आगे आएं, सच्चाई को समझें और समाज को सही दिशा देने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें.

Sufism के जरिए समाज में स्थापित की जा सकती है शांति-सैयद बाबर अशरफ किछौछवी

इसके विपरीत, Sufism की शिक्षाएं, जो प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारे और इंसानियत पर आधारित है, जो समाज को जोड़ने और शांति स्थापित करने का सशक्त माध्यम बन सकती हैं. आज जरूरत है कि इन सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए और समाज में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए. यह युद्धविराम केवल हथियारों की खामोशी न बने, बल्कि सोच में बदलाव और इंसानियत की जीत का मार्ग प्रशस्त करे.

ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही इंसानियत की असली पहचान है!

सैयद बाबर अशरफ किचौछवी वे कहा कि हम विश्व समुदाय, नेताओं और संस्थाओं से अपील करते हैं कि वे राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर न्याय, मानवता और स्थायी शांति के लिए गंभीर और ईमानदार प्रयास करें. "ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही इंसानियत की असली पहचान है."