Opinion: मजहब के नाम पर जंग क्यों? जब क़ुरआन, बाइबिल, गीता का है एक ही संदेश

Existence of God: ख़ुदा का वजूद इंसान के दिल, फितरत और कुदरत में महसूस किया जा सकता है. अलग-अलग मज़हबों की तालीमात बताती हैं कि ईश्वर एक है और इंसानियत, इंसाफ, रहम और मोहब्बत ही उसका असली पैगाम है. मज़हब रास्ता है, मंज़िल सिर्फ़ ख़ुदा.

 

Jan 25, 2026, 04:10 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
ख़ुदा का वुजूद एक ऐसा मौज़ू है जिस पर सदियों से बहस होती चली आई है, लेकिन इसके बावजूद इंसान का दिल आज भी इस हक़ीक़त की तरफ़ मायल रहता है. कुछ लोग इसे सिर्फ़ अकीदा मानते हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ़ ख़ुदा-परस्ती तक ही महदूद रहती है. फिर भी ख़ुदा का एहसास सिर्फ़ बाहरी दुनिया तक ही नहीं, बल्कि इंसान के बातिन में भी मौजूद रहता है.

जब इंसान ग़म, तन्हाई या मायूसी के दौर से गुज़रता है और ख़ुद को बेबस महसूस करता है, तो वह बे-इख़्तियार किसी अनदेखी क़ुव्वत को मदद के लिए पुकारता है. इंसान चाहे किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, परेशानी के वक़्त वह रब को ही याद करता है. दिल की यही जज़्बाती पुकार ख़ुदा के वुजूद की गवाही देती है. दुआ और इबादत के लम्हों में जो सुकून-ए-कल्ब हासिल होता है, वह किसी वहम का नतीजा नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बा होता है.

ख़ुदा को आँखों से देखने की कोशिश नाकाफ़ी है, ख़ुदा को सिर्फ़ दिल से महसूस किया जा सकता है. क़ुदरत की ख़ूबसूरती में, मां-बाप की दुआओं में, किसी ज़रूरतमंद की मदद में, अपने ज़मीर की आवाज़ में और ख़ुद को सही मीज़ान पर रखने में हम ख़ुदा को महसूस कर सकते हैं. सूरज, चांद और सितारों का तय वक़्त पर निकलना, दिन-रात का सिलसिला, मौसमों का बदलना, ये सब उसकी क़ुदरत की निशानियां हैं. ईमान पर चलना, नेक और बद में फर्क करना और ऐसे बेशुमार खूबसूरत जज्बात हैं जिनसे खुदा के वुजूद का एहसास होता है.

तारीख इस बात की गवाह है कि बड़े-बड़े साइंसदान, फलसफी और डॉक्टर भी ख़ुदा के वुजूद और क़ुव्वत के क़ायल रहे हैं. इसी लिए इस्लाम की इब्तिदा इंसान को एक सादा मगर गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है. ख़ुदा एक है और वही इस पूरी काइनात का मालिक है। इस्लाम कोई नया पैग़ाम नहीं लाया, बल्कि उसी एक ख़ुदा की याद दिलाई जिसे इंसान वक़्त के साथ भूलता चला गया।

इस्लाम की बुनियाद हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कुरआन-ए-पाक से पड़ी. उस दौर में दुनिया अंधेरों, जुल्म और नाइंसाफी में डूबी हुई थी. ऐसे वक़्त में कुरआन का पैगाम आया एक ख़ुदा पर ईमान, इंसाफ, रहमदिली, बराबरी और इंसानियत. यही इस्लाम की असली रूह है. इस्लाम साफ तौर पर कहता है कि ख़ुदा को देखा नहीं जा सकता, मगर उसकी बनाई हुई कुदरत में उसे महसूस किया जा सकता है.

जब कोई इंसान गम, तन्हाई या मायूसी से गुजरता है और बे-इख़्तियार ख़ुदा को पुकारता है, तब वह ख़ुदा को महसूस करता है. ख़ुदा का एहसास इंसान की फितरत में शामिल है और इस्लाम इस एहसास को यकीन में बदलना सिखाता है. इस्लाम हमें सिखाता है कि ख़ुदा को सिर्फ इबादत के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छे मामलात के लिए भी याद किया जाता है. सच बोलना, कमजोर की मदद करना, एहतराम करना, फरमाबरदारी करना, किसी के हक को न मारना, बराबरी कायम रखना, सही मीज़ान में ज़िंदगी गुज़ारना, ईमान पर क़ायम रहना और नेक व बद में फ़र्क़ करना. ये सब ख़ुदा को राज़ी करने के रास्ते हैं.

इस दुनिया में इंसान ने अपने ईमान, तहज़ीब और रवायत के मुताबिक़ अलग-अलग मज़हबों को इख़्तियार किया. कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद में इबादत करता है, कोई गुरुद्वारे में सेवा करता है. नाम अलग हैं, तरीक़े और रवायतें भी अलग हैं, मगर जिस कुव्वत को सब अक़ीदत से याद करते हैं, वह सिर्फ एक ही है. हर मज़हब में यह साफ नज़र आता है कि ख़ुदा एक है, बस उसे पुकारने के तरीके मुख़्तलिफ हैं.

हर मज़हब हमें इंसाफ़, रहम, सच्चाई, मोहब्बत, अमन और सब्र का पैग़ाम देता है. क़ुरआन में इंसाफ़ और रहमत की बात है, गीता में कर्म और धर्म की, बाइबिल में प्यार और माफी की, और गुरु ग्रंथ साहिब में इत्तिहाद और सेवा की तालीम है. ये तमाम तालीमात इस बात का सुबूत हैं कि ख़ुदा का पैग़ाम पूरी इंसानियत के लिए एक ही है. बस अल्फ़ाज और जबान अलग हैं.

हर मजहब मोहब्बत सिखाता है, नफ़रत नहीं, रहम सिखाता है, ज़ुल्म नहीं, इंसानियत सिखाता है, तफरीक नहीं. अगर ख़ुदा एक न होता, तो दुनिया के तमाम इंसान एक जैसे कैसे होते? तमाम मज़हब एक जैसी बातें कैसे सिखाते? हक़ीकत सिर्फ यही है कि ख़ुदा ने इंसान को बनाया और इंसान ने मजहब.

ख़ुदा ने हर इंसान के लिए एक ही क़ुदरत बनाई है. सूरज सबको बराबर रौशनी देता है. हवा हर सांस को बराबर छूती है, बारिश किसी का मजहब पूछ कर नहीं बरसती. दुनिया में आने और जाने के रास्ते सब के लिए एक जैसे हैं. मौसम सब के लिए बदलते हैं, फूल अपनी ख़ुश्बू बराबर बांटते हैं. क़ुदरत के ये तमाम करिश्मे हमें ख़ुदा से रूबरू कराते हैं.

ये सब बातें इस हक़ीक़त की गवाही देती हैं कि इस काइनात को चलाने वाली ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है. अफ़सोस इस बात का है कि इंसान ने मज़हब को इख़्तिलाफ़ और तफ़रीक़ का ज़रिया बना लिया, जबकि मज़हब का मक़सद इंसानियत को जोड़ना है. अगर हम सिर्फ़ इतना समझ लें कि हर मजहब का ख़ुदा एक ही है, तो नफ़रत, तास्सुब और फ़साद ख़ुद-ब-ख़ुद ख़त्म हो जाएंगे.

आख़िर में यही कहा जा सकता है कि मज़हब रास्ता है, मंज़िल नहीं. मंज़िल सिर्फ़ ख़ुदा है. यही सच्चाई है. जब तक इंसान इस हक़ीक़त को नहीं समझेगा, अमन-ओ-सुकून सिर्फ़ एक ख़्वाब ही रहेगा. ख़ुदा है और हर दौर में मौजूद है. बस उसे पहचानने के लिए एक पाक नज़र की ज़रूरत है.

(लेखक- जायरा अली, जी सलाम)

यह भी पढ़ें: नास्तिक था, वैज्ञानिक था…फिर कैसे डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने कुबूल किया इस्लाम? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Salaam Tv Digital Team

