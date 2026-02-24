Advertisement
Zee Salaam ख़बरेंइंटरफेथ कपल्स का साथ रहना कोई जुर्म नहीं, इलाहाबाद HC ने सरकार को सुरक्षा देने का आदेश दिया

'इंटरफेथ कपल्स का साथ रहना कोई जुर्म नहीं', इलाहाबाद HC ने सरकार को सुरक्षा देने का आदेश दिया

Allahabad High Court on Interfaith Couples: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग-अलग धर्मों के रिश्तों में साथ रह रहे 12 जोड़ों को राहत देते हुए राज्य सरकार और पुलिस को उनकी सुरक्षा पक्का करने का निर्देश दिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:26 AM IST

'इंटरफेथ कपल्स का साथ रहना कोई जुर्म नहीं', इलाहाबाद HC ने सरकार को सुरक्षा देने का आदेश दिया

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरफेथ रिलेशनशिप में साथ रह रहे कपल्स को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार और पुलिस को उनकी सुरक्षा पक्का करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि बालिग लोगों की पर्सनल आजादी सबसे जरूरी है और इसे धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक विरोध के आधार पर रोका नहीं जा सकता. कोर्ट ने यह फैसला 12 इंटरफेथ कपल्स की पिटीशन पर सुनवाई के बाद दिया.

दरअसल, 12 इंटरफेथ कपल्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए एक पिटीशन फाइल की थी. पिटीशनर्स ने दलील दी थी कि उनके परिवार और समाज के विरोध की वजह से उनकी जान को खतरा है. इसलिए, राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा दे. पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि इंटरफेथ कपल्स का साथ रहना कोई जुर्म नहीं बल्कि एक आज़ादी है. इसलिए, राज्य सरकार और पुलिस उन्हें सुरक्षा दे.

हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक जरूरी बात कही, जिसमें पूछा गया कि जब समाज ने होमोसेक्शुअल रिलेशनशिप को लेकर कोर्ट के नजरिए में बदलाव को मान लिया है, तो इंटरफेथ कपल्स के साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि दो बालिग लोगों का साथ रहने का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीड आजादी का हिस्सा है और इसमें बेवजह दखल नहीं दिया जाना चाहिए. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कपल को अपनी पर्सनल ज़िंदगी या रिलेशनशिप की वजह से खतरा महसूस होता है, तो राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह उन्हें सुरक्षा दे.

कोर्ट ने किया सबकुछ साफ
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इंटरफेथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए धर्म बदलना जरूरी नहीं है. यह कानून तभी लागू होगा जब जबरदस्ती या धोखे से धर्म बदलने का आरोप हो. हाई कोर्ट ने कहा कि बड़ों की निजी ज़िंदगी में दखल देना न सिर्फ़ उनके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है. कोर्ट ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि वह पिटीशनर्स की शिकायतों पर तुरंत विचार करे और अगर वे सुरक्षा के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी कार्रवाई करे. हाईकोर्ट की टिप्पणियों को पर्सनल लिबर्टी और संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है. 

हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं परेशान
गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने इंटरफेथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के खिलाफ़ कैंपेन चलाया हुआ है. यहां तक ​​कि एक हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़की के साथ खाना खाना या जन्मदिन मनाना भी हिंदू संगठनों को मंजूर नहीं है. वे इसे लव जिहाद कह रहे हैं. कई राज्यों में हिंदू संगठन इंटरफेथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं. इस मामले में कोर्ट का फैसला रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए एक बड़ी राहत है.

UP NewsAllahabad High Courtinterfaith couples

