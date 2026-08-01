Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक किसका? दो महिलाओं की अर्जी पर हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाब

'अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक किसका?' दो महिलाओं की अर्जी पर हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाब

Allahabad High Court on Interfaith Marriage Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो बालिग महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने दूसरे धर्म में धर्म-परिवर्तन करने के बाद अपनी मर्ज़ी से शादी करने की इच्छा जताई थी. कोर्ट ने यूपी सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और दोनों महिलाओं को 6 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 01, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:31 PM IST
'अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक किसका?' दो महिलाओं की अर्जी पर हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाब

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?' कुलगाम आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा
2
3
4
5