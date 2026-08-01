'अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक किसका?' दो महिलाओं की अर्जी पर हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाब

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Uttar Pradesh News: एक तरफ दो बालिग ख्वातीन अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने की बात कह रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी यही पसंद अब अदालत के सामने एक अहम सवाल बनकर पहुंच गई है. मामला सिर्फ मजहब बदलने या शादी करने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या एक बालिग इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने की आजादी है या नहीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी नाजुक मुद्दे पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस इंतजामिया से जवाब तलब किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मजहब बदलकर कर अपनी पसंद से शादी करने की ख्वाहिश जताने वाली दो बालिग महिलाओं की बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) अर्जी पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने दोनों को 6 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है. अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुतल्लिका अधिकारियों को हुक्म दिया है कि दोनों लड़कियों को तय तारीख पर कोर्ट के सामने लाया जाए, ताकि यह साफ हो सके कि वे अपनी मर्जी से रह रही हैं या उन्हें किसी दबाव में रखा गया है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, अदालत में दाखिल अर्जी में दिव्या भाटिया उर्फ जोया दिया भाटिया (20) और अंशु भाटिया उर्फ अमीना अंशु भाटिया (35) ने कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से और बगैर किसी के दबाव में हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम अपनाया है. दोनों लड़कियों का कहना है कि वे अपनी पसंद के लड़कों से निकाह करना चाहती हैं और यह फैसला उन्होंने खुद लिया है.
'झूठी एफआईआर दर्ज कराई'
अर्जी में दोनों औरतों ने अपने वालिद अनिल कुमार भाटिया पर उनकी पसंद का विरोध करने का इल्जाम लगाया है. उनका इल्जाम है कि वालिद ने उनकी मर्जी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई. इतना ही नहीं, उनके वालिद ने पुलिस की मिलीभगत से उन्हें गैर-कानूनी तरीके से रोककर रखा है. लड़कियों की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि वह बालिग हैं, और अपने फैसले लेने के अहल, इसके बावजूद उनकी आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है. अर्जीगुजारों की तरफ से कहा कि गया है कि उन्होंने मजहब अपनी मर्जी से तब्दील किया है, और इस मामले में उनके साथ किसी तरह का दबाव, लालच, धोखा या जबरदस्ती शामिल नहीं की गयी. इसलिए पहली नजर में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन एक्ट, 2021 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते.
पुलिस ने क्या दिया था हुक्म
हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संदीप जैन ने कहा कि पहली नजर में दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपने मजहब, शादी, रहने की जगह और निजी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने के लिए कानूनी तौर पर अहल हैं. अदालत ने कहा कि अगर जांच में यह सामने आता है कि दोनों ने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया और शादी का फैसला लिया है, तो उनके निजी मामलों में किसी भी तरह की दखलअंदाजी संविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ होगी. हाईकोर्ट ने अपने रुख में साफ किया कि किसी भी Habeas Corpus अर्जी में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि मुतल्लिका शख्स अपनी मर्जी से रह रहा है या उसे गैरकानूनी तौर पर रोका गया है. इसी मकसद से अदालत ने दोनों लड़कियों को खुद पेश करने का हुक्म दिया है. अदालत ने पुलिस इंतजामिया को भी चेतावनी दी है कि अगर 6 अगस्त को दोनों लड़कियों को अदालत में पेश नहीं किया गया, तो मुतल्लिका पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर यह बताना होगा कि अदालत के हुक्म का पालन क्यों नहीं हुआ.