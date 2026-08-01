'अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक किसका?' दो महिलाओं की अर्जी पर हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाब

पुलिस ने क्या दिया था हुक्म

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संदीप जैन ने कहा कि पहली नजर में दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपने मजहब, शादी, रहने की जगह और निजी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने के लिए कानूनी तौर पर अहल हैं. अदालत ने कहा कि अगर जांच में यह सामने आता है कि दोनों ने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया और शादी का फैसला लिया है, तो उनके निजी मामलों में किसी भी तरह की दखलअंदाजी संविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ होगी. हाईकोर्ट ने अपने रुख में साफ किया कि किसी भी Habeas Corpus अर्जी में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि मुतल्लिका शख्स अपनी मर्जी से रह रहा है या उसे गैरकानूनी तौर पर रोका गया है. इसी मकसद से अदालत ने दोनों लड़कियों को खुद पेश करने का हुक्म दिया है. अदालत ने पुलिस इंतजामिया को भी चेतावनी दी है कि अगर 6 अगस्त को दोनों लड़कियों को अदालत में पेश नहीं किया गया, तो मुतल्लिका पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर यह बताना होगा कि अदालत के हुक्म का पालन क्यों नहीं हुआ.