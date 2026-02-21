UP News: नमाज पढ़ने पर दर्ज केस रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो छात्रों को दी राहत

Allahabad High Court on Namaz: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर में प्रतिबंधित स्थल पर नमाज पढ़ने के आरोपी दो स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रिमिनल केस को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बिना क्रिमिनल हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को फंसाना ठीक नहीं है. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने 17 फरवरी के एक ऑर्डर में यह फैसला सुनाया.

दरअसल, साल 2019 में संत कबीर नगर की एक कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 143 (गैर-कानूनी भीड़ का सदस्य) और 188 (पब्लिक ऑर्डर न मानना) के तहत दर्ज FIR पर संज्ञान लिया और दोनों स्टूडेंट्स को समन जारी किया. स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे स्टूडेंट्स थे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था. वे सिर्फ अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार नमाज पढ़ने वहां गए थे. यह भी तर्क दिया गया कि उनमें से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और इतने छोटे मामले में ट्रायल चलाने से उसके भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है.

वहीं, सरकार की तरफ से एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट ने माना कि दोनों स्टूडेंट्स का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कुछ जगहों को नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया था. राज्य ने कहा कि स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देशों के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने वहां नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता था. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश है, जहां हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक रस्में निभाने का अधिकार है.

हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सामाजिक रूप से अलग-अलग तरह के समाज में लॉ एंड ऑर्डर और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी है. बेंच ने माना कि दोनों स्टूडेंट्स पर केस चलाना, खासकर जब उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, गलत था और इससे उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है. इसके आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ क्रिमिनल केस खत्म कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने दोनों स्टूडेंट्स को भविष्य में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किसी भी निर्देश या रोक का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी. यह राहत सिर्फ इन दो एप्लीकेंट्स तक ही सीमित है.