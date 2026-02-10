Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3104874
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंबच गई सभी की लाज! ASP अनुज चौधरी को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा; HC ने दी बड़ी राहत!

बच गई सभी की लाज! ASP अनुज चौधरी को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा; HC ने दी बड़ी राहत!

ASP Anuj Chaudhary: जिस संभल हिंसा में एएसपी अनुज चौधरी और 18 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे उस आदेश पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लग दी है. 24 मार्च को अब हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:58 PM IST

Trending Photos

बच गई सभी की लाज! ASP अनुज चौधरी को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा; HC ने दी बड़ी राहत!

नई दिल्ली: संभल हिंसा में कथित तौर पर जान-बूझकर विद्वेष से प्रेरित होकर मुसलमानों पर गोली चलवाने के आरोपों में फंसे तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. संभल सीजेएम कोर्ट के उस आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिसमें अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म दिया गया था. हाई कोर्ट ने ये रोक राज्य सरकार और अनुज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है. इस मामले में अब 24 मार्च को हाईकोर्ट सुनवाई करेगी.

इस फैसल से जहाँ सरकार और भाजपा खेमे में ख़ुशी है, वहीँ मुस्लिम पक्ष में निराशा का माहौल है. सीजेएम कोर्ट के जरिये अनुज चौधरी के खिलाफ केस करने के आदेश के बाद पीड़ित मुस्लिम पक्ष ये मानकर चल रहा था कि अब इन्साफ की राह आसान हो सकती है, लेकिन उनकी उमीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है.मुस्लिम पक्ष हमेशा मानता रहा है कि अनुज चौधरी स्वतंत्र पुलिसिंग के बाजए सत्ता के इशारे पर संभल में काम कर रहे थे.  

गौरतलब है कि नवंबर 2024 में संभल की जामा मस्जिद(जिसे हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है) के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में भीड़ में शामिल पांच मुस्लिम नौजवान मारे गए थे.मुस्लिम पक्ष का इल्ज़ाम है कि गोली पुलिस वाले ने चलाई थी, जबकि पुलिस का इल्ज़ाम है कि गोली भीड़ में शामिल लोगों ने चलाई थी. इस हिंसा के बाद पुलिस ने भीड़ में शामिल लगभग 80 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफतार किया जिसमें महिलाएं भी शामिल थी. इसके अलावा पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और वो लोग आज भी उस इलाके से फरार घोषित किये जा चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस हिंसा में यामीन नाम के एक बिस्कुट बेचने वाले को भी पुलिस ने गीली मार दी थी, जो हिंसा के वक़्त उस रास्ते से अपने घर जा रहा था. हिंसा के बाद यामीन का चोरी- छिपे इलाज किया गया और जब वो जिन्दा बाख गया तो उसके पिया आलम ने पुलिसकर्मियों पर गोली मारने का आरोप लगाते हुए संभल सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. सीजेएम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालीन सीओ और मौजूदा एएसपी अनुज चौधरी समेत कई 18 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था.

कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार की देशभर में थूथू हुई थी. सरकार ने खुद की साख बचाने के लिए अनुज चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करने वाले CJM का तबादला कर दिया और जिस जज ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया उसे CJM के पद पर प्रमोट कर दिया. 
सीजेएम कोर्ट के इसी आदेश को राज्य सरकार के साथ ही आरोपी बनाए गए एएसपी अनुज चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 

राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि किसी भी लोकसेवक के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने से पहले उसका पक्ष सुनना चाहिए था, लेकिन निचली अदालत ने ऐसा नहीं किया था. सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश पर रोक लगा दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि संभल केस में अनुज चौधरी और पुलिस के फंसने के साथ ही सरकार भी फंस जायेगी. इसलिए सरकार हल हार में इस केस को रफा- दफा करना चाह रही है. 

इसे भी पढ़ें: गहरा होता जा रहा है ASP अनुज चौधरी पर लगा संभल का दाग और कसती जा रही कानून की पकड़

इसे भी पढ़ें: 'अनुज चौधरी ने कराए थे संभल दंगे, सरकार बदलते ही होगी जेल', संभल सीओ पर भड़के रामगोपाल यादव

 

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

ASP Anuj ChaudharySambhal ViolenceSambhal newsSalaam News

Trending news

muslim news
मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाने की साजिश का खुलासा, प्रशासन ने दिया दिलासा
ASP Anuj Chaudhary
बच गई सभी की लाज! ACP अनुज चौधरी को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा; HC ने दी बड़ी राहत !
muslim news
72 वर्ष के बुजुर्ग को रेप केस में फंसाया गया, क्योंकि वह मुस्लिम थे: अखिलेश यादव
muslim news
कौन हैं मोहम्मद इशाक, जिन्हें इंडियन प्राइड टैलेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित
Central Cee
British rapper Central Cee: मशहूर ब्रिटिश रैपर सेंट्रल सी ने अपनाया इस्लाम
muslim news
रमजान में मस्जिदों से न हटाए जाए लाउडस्पीकर, मुस्लिम समाज की प्रशासन से अपील
Sambhal news
संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी पर दर्ज नहीं होगा मुकदमा, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
muslim news
मस्जिद को ध्वस्त कर खाली कराई गई जमीन, पुलिस थाने की रखी गई नींव में पहुंचे BJP नेता
Meerut News
फर्जी एनकाउंटर का डर दिखाकर मुस्लिम व्यापारी से 20 लाख वसूले, 2 सब-इंस्पेक्टर पर FIR
muslim news
51 नमाजियों के कातिल ब्रेंटन की अपील पर सुनवाई, जेल में काट रहा है उम्र कैद की सजा