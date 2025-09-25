Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2936611
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

पाकिस्तानी महिला को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, बरेली में कर रही थी सरकारी नौकरी

Shumaila Khan Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक शुमायला खान को गिरफ्तारी से राहत दी. बरेली में फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नौकरी का आरोप था. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:27 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तानी महिला को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, बरेली में कर रही थी सरकारी नौकरी

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक शुमायला खान को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है. शुमायला खान पर इल्जाम है कि उन्होंने बरेली के फतेहगंज पश्चिमी स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की थी. इस मामले में 17 जनवरी को फतेहगंज पश्चिमी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही शुमायला खान फरार चल रही थीं. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने तत्काल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

कोर्ट ने दी बड़ी राहत
शुमायला खान की तरफ से अधिवक्ता नासिरा आदिल ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. डिविजन बेंच में जस्टिस अब्दुल शाहिद और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने याचिका पर फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा रही है और मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा. इस फैसले के बाद शुमायला खान और उनके पक्षकारों में राहत की लहर दौड़ गई. उन्हें अब फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. हालांकि, हाईकोर्ट ने साफ किया कि यह सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक है और मुख्य मामले में जांच और सुनवाई जारी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बरेली पुलिस कर रही है जांच
गौरतलब है कि मामले की जांच बरेली पुलिस कर रही है. पुलिस ने शुरुआती जांच में शुमायला खान के खिलाफ आरोप तय किए थे कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश करके सरकारी नौकरी हासिल की. उनके खिलाफ दर्ज FIR में यह भी जिक्र था कि सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश फिलहाल उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को रोकने वाला है. अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी पर रोक का मतलब यह नहीं कि आरोप गलत हैं. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Shumaila Khan Bail

Trending news

Shumaila Khan Bail
पाकिस्तानी महिला को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, बरेली में कर रही थी सरकारी नौकरी
Irfan Solanki Bail
आज़म खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी को भी जमानत; कोर्ट क्यों हुआ मेहरबान?
Indore Fair Contract Controversy
गरबा मेले में बर्दाश्त नहीं हुआ मुसलमान का झूला; फिरोज को भगाकर अपने आदमी को...'
Gulab Devi on Muslims
पहले मुसलमान खरीदते थे लोहा-टीना, अब...के मालिक, योगी की मंत्री का बड़ा दावा
Pakistan News
PAK: तीन ट्रांसजेंडर की हत्या के बाद कराची में हुआ तांडव, पाकिस्तानी फौज में हड़कंप
I Love Mohammed Poster
'I love Mohammed' पर गुजरात के बाद कर्नाटक में बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष
BJP Minister Raghuraj Singh
"राम की भूमि पर मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं"...BJP के इस मंत्री ने दी धमकी
azam khan
'हवा बदलने वाली हैं और सरकार...', आजम खान की रिहाई पर पगला रहे छुटभैये नेता!
Delhi News
दिल्ली HC ने की ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज; IB ऑफिसर मर्डर से जुड़ा है मामला
Pakistan News
गुजरांवाला: बाढ़ से महा सिंह की समाधि छतिग्रस्त; GSC ने Pak से लगाई मदद की गुहार
;