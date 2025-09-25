पाकिस्तानी महिला को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, बरेली में कर रही थी सरकारी नौकरी

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक शुमायला खान को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है. शुमायला खान पर इल्जाम है कि उन्होंने बरेली के फतेहगंज पश्चिमी स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की थी. इस मामले में 17 जनवरी को फतेहगंज पश्चिमी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही शुमायला खान फरार चल रही थीं. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने तत्काल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

कोर्ट ने दी बड़ी राहत

शुमायला खान की तरफ से अधिवक्ता नासिरा आदिल ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. डिविजन बेंच में जस्टिस अब्दुल शाहिद और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने याचिका पर फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा रही है और मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा. इस फैसले के बाद शुमायला खान और उनके पक्षकारों में राहत की लहर दौड़ गई. उन्हें अब फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. हालांकि, हाईकोर्ट ने साफ किया कि यह सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक है और मुख्य मामले में जांच और सुनवाई जारी रहेगी.

बरेली पुलिस कर रही है जांच

गौरतलब है कि मामले की जांच बरेली पुलिस कर रही है. पुलिस ने शुरुआती जांच में शुमायला खान के खिलाफ आरोप तय किए थे कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश करके सरकारी नौकरी हासिल की. उनके खिलाफ दर्ज FIR में यह भी जिक्र था कि सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश फिलहाल उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को रोकने वाला है. अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी पर रोक का मतलब यह नहीं कि आरोप गलत हैं.