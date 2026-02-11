UP में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लगाम, योगी सरकार को किया तलब

UP Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन आरोप है कि कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज़ किया जा रहा है और घरों को गैर-कानूनी तरीके से बुलडोज़र से गिराया जा रहा है. इस मामले से जुड़ी एक पिटीशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिटीशनर की प्रॉपर्टी को गिराने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब फाइल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया. मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे तय की गई है.

दरअसल, यह पूरा मामला यूपी के हमीरपुर का है, जहां फहीमुद्दीन और दूसरे पिटीशनर्स ने पिटीशन दायर कर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद, एडमिनिस्ट्रेशन बुलडोजर कार्रवाई जारी रखे हुए है. पिटीशनर्स का कहना है कि कई मामलों में किसी घटना या आरोप के तुरंत बाद घरों और कमर्शियल बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है, जो कानून के राज के सिद्धांत का उल्लंघन है.

कोर्ट ने साफ किया कि मामले की जांच कानून के दायरे में जारी रह सकती है, लेकिन फाइनल ऑर्डर जारी होने तक किसी भी पिटीशनर की प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को उन हालात और कानूनी प्रोसेस के बारे में साफ-साफ बताना होगा जिनके तहत तोड़फोड़ की गई. पिटीशनर्स की तरफ से एडवोकेट सैयद अहमद फैजान और सैयद फरमान अहमद नकवी ने एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट का दिया गया हवाला

इस बीच, राज्य सरकार की तरफ से वकीलों ने कोर्ट को बताया कि कुछ रेस्पोंडेंट्स ने काउंटर-एफिडेविट फाइल कर दिए हैं, जबकि दूसरों को जवाब फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के निर्देश के बावजूद राज्य में बुलडोजर ऑपरेशन जारी रहने की शिकायतों के बारे में पिछली सुनवाई में अपनी गंभीर चिंता दोहराई. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी में की गई तोड़-फोड़ न्यायिक प्रक्रिया और कानून के राज के सिद्धांत के खिलाफ है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच कर रही है.

अगले आदेश तक नहीं चलेगा बुलडोजर

बेंच ने साफ कहा कि कोर्ट किसी भी हालत में ऐसे एक्शन को स्वीकार नहीं कर सकता जो कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हों. कोर्ट ने यूपी सरकार को अगली सुनवाई से पहले एक डिटेल्ड जवाब फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें उन नियमों और कानूनी प्रोविजन्स को साफ किया जाए जिनके तहत हमीरपुर और दूसरे जिलों में कथित बुलडोजर एक्शन किया गया था. तब तक कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा और किसी भी याचिकाकर्ता की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा.