UP: भड़काऊ बयान केस में ओवैसी को राहत या झटका? इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

Asaduddin Owaisi Hate Speech Case: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भड़काऊ बयान देने के एक पुराने मामले में AIMIM के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है. यह मामला 2019 का है, जब ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसले के बाद हिंदू समुदाय को भड़काने वाले बयान देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई थी.

इस मामले में MP-MLA कोर्ट ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295 और 298 के तहत असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ समन जारी किया था. ओवैसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी. इसके बाद मार्च 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जो अब सरकारी वकील ने दाखिल कर दिया है. ओवैसी की तरफ से भी एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है. आज की सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे. दलीलें पूरी होने के बाद हाईकोर्ट यह तय करेगा कि MP-MLA कोर्ट का समन आदेश बरकरार रहेगा या रद्द किया जाएगा.

कोर्ट ने दिया था ये आदेश

दरअसल, MP-MLA कोर्ट और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने ओवैसी को 30 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. हालांकि, इसी मामले में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दायर शिकायत सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दी गई.

क्या है मामला?

वकील रमेश कुमार पांडे के मुताबिक, शोहरतगढ़ के शिवपति डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल आरपी सिंह ने 9 दिसंबर, 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अयोध्या राम जन्मभूमि फैसले के बाद ओवैसी और उनके भाई ने एक भाषण दिया था, जो सोशल मीडिया पर मौजूद था और जिसका मकसद हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना था.