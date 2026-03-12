Advertisement
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंकुरान-हदीस की रौशनी में जानें अलविदा जुमा की रमजान में क्या है फजीलत?

कुरान-हदीस की रौशनी में जानें अलविदा जुमा की रमजान में क्या है फजीलत?

Alvida Jumma 2026: इस्लाम के सबसे पाक महीनों में से एक रमजान अपने आखिरी पड़ाव पर है. शुक्रवार (12 मार्च) रमजान का आखिरी जुमा यानी "जुमअतुल विदा" है. इसको लेकर पूरे देश में खास तैयारी चल रही है. आइये समझते हैं कुरान और हदीस की नजर में "जुमअतुल विदा" की अहमियत और फजीलत.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:57 PM IST

अलविदा जुमा 2026 (फाइल फोटो)
अलविदा जुमा 2026 (फाइल फोटो)

Jumma Tul Wida 2026: रमजान का मुकद्दस महीना जब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो मुसलमानों के बीच एक खास दिन की चर्चा तेज हो जाती है, "जुमअतुल विदा", जिसे आम तौर पर अलविदा जुमा कहा जाता है. यह रमजान का आखिरी शुक्रवार होता है, जब मस्जिदों में नमाजियों की बड़ी तादाद उमड़ती है और लोग पूरे दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं. इस दिन को मुसलमान आत्ममंथन, तौबा, इबादत और इंसानियत के प्रति अपने फर्ज को याद करने के तौर पर भी देखते हैं.

रमजान के पूरे महीने रोजा, नमाज और इबादत के बाद आने वाला यह जुमा एक तरह से उस रूहानी सफर के आखिरी पड़ाव की याद दिलाता है. मस्जिदों में नमाज के दौरान लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ करते हैं और अल्लाह से रहमत और बरकत की उम्मीद करते हैं. इसी के साथ यह एहसास भी गहरा होने लगता है कि अब ईद की खुशियां करीब हैं.

जुमे की अहमियत कुरआन और हदीस में
इस्लामिक परंपरा में जुमे का दिन पहले से ही बेहद अहम माना जाता है. कुरआन की सूरह अल-जुमुआ (62:9) में साफ कहा गया है कि "जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो मुसलमानों को अल्लाह की याद की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने कारोबार को छोड़ देना चाहिए."

हदीसों में भी जुमे के दिन की फजीलत का जिक्र मिलता है. पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन एक ऐसा वक्त होता है, जब बंदा अल्लाह से जो दुआ करता है, उसके कबूल होने की उम्मीद होती है. इसी वजह से मुसलमान इस दिन खास तौर पर दुआ और इबादत पर जोर देते हैं.

यह भी पढ़ें: Ramadan के तीन अशरे क्या हैं? रहमत से निजात तक की पूरी रूहानी सफर समझिए

रमजान के आखिरी दस दिनों की अहमियत भी हदीसों में बताई गई है. इन दिनों में मुसलमानों को ज्यादा इबादत करने और लैलतुल कद्र की तलाश करने की ताकीद की गई है, जिसे हजार महीनों से बेहतर रात माना गया है.

क्या हदीस में "अलविदा जुमा" का जिक्र है?
इस्लामी स्रोतों का अध्ययन करने वाले कई मुस्लिम उलेमा के मुताबिक कुरआन और सही हदीस में "अलविदा जुमा" या "जुमअतुल विदा" नाम से किसी खास जुमे का जिक्र नहीं मिलता. जुमे की फजीलत और रमजान की अहमियत जरूर बताई गई है, लेकिन रमजान के आखिरी जुमे के लिए अलग से कोई नमाज या इबादत का जिक्र नहीं मिलता.

इसके बावजूद मुस्लिम समाज में यह दिन भावनात्मक और धार्मिक महत्व के साथ मनाया जाता है. लोग इस मौके पर ज्यादा इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए जकात और सदका देते हैं, ताकि ईद की खुशियों में हर कोई शामिल हो सके. 

इतिहास में कब से प्रचलित हुआ "जुमअतुल विदा"?
अब सवाल उठता है कि जब "जुमअतुल विदा" का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है, तो फिर यह आया कहां से हैं, और इस परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई. इस शब्द के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि "जुमअतुल विदा" का जिक्र बाद के दौर के लिखित स्रोतों में मिलता है. 

इतिहासकारों के मुताबिक इसका एक शुरुआती प्रिंट स्रोत "Fast of Ramadan" नाम के शीर्षक से छपे लेख में मिलता है. यह लेख 7 मार्च 1888 को अमेरिकी अखबार Arizona Daily Star में प्रकाशित हुआ था. इससे यह साफ हो जाता है कि 19वीं सदी के आखिर तक यह शब्द मुस्लिम समाज में इस्तेमाल होने लगा था.

इसके बाद यह शब्द ख्वाजा कमाल-उद-दीन के जरिये लंदन से प्रकाशित मशहूर इस्लामी मैगजीन The Islamic Review (1918) में भी दर्ज मिलता है, जहां रमजान के आखिरी शुक्रवार के लिए "जुमअतुल विदा" शब्द का इस्तेमाल किया गया.

आधुनिक दौर में भी इस शब्द का जिक्र कई इस्लामी लेखकों की रचनाओं में मिलता है. मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब "Message on Air" में "Jumu-atul-Wida" को रमजान के आखिरी जुमे के रूप में बताया गया है और इसे सामूहिक इबादत और सामाजिक एकता को मजबूत करने का मौका करार दिया गया है.

साउथ एशिया में अलविदा जुमा का है खास प्रचलन
कई इस्लामी विद्वानों का मानना है कि "अलविदा जुमा" की परंपरा खास तौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में ज्यादा प्रचलित हुई. यहां रमजान के आखिरी जुमे को भावनात्मक रूप से रमजान की विदाई का दिन माना जाता है.

यानी इस्लामी परंपरा में जुमे की फजीलत और रमजान की अहमियत तो स्पष्ट रूप से मौजूद है, लेकिन "अलविदा जुमा" को अलग धार्मिक हुक्म के तौर पर तय करने वाला जिक्र मूल इस्लामी ग्रंथों में नहीं मिलता. इसके बावजूद मुस्लिम समाज में यह दिन एक खास रूहानी एहसास के साथ मनाया जाता है, जहां रमजान के जाने का एहसास भी होता है और ईद की खुशियों की आहट भी.

यह भी पढ़ें: Jung-E-Badra: इस्लाम की पहली लड़ाई जब बड़ी फौज से भिड़ कर 313 मुसलमानों की हुई थी जीत

