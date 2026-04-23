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इन 6 मुस्लिम देशों की बर्बादी और लाखों लोगों के खून से सने हैं अमेरिका के हाथ

इराक़ की बर्बादी से लेकर अफ़गानिस्तान के मलबे तक अमेरिका की तारीख बेगुनाहों के खून और रिसोर्सेज़ की लूट से भरी पड़ी है. अपनी हवस मिटाने के लिए उसने कभी सीरिया की आग को हवा दी तो कभी लीबिया की खुशहाली को तबाही लिखने वालों को उकसाया. लेकिन आज जब वो ईरान के मैदान में अपनी पुरानी चालें चल रहा है, तो उसे ये समझना होगा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता.

 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:03 PM IST

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इन 6 मुस्लिम देशों की बर्बादी और लाखों लोगों के खून से सने हैं अमेरिका के हाथ

Second  World War के बाद की तारीख़ पर एक नज़र डालते हैं कि अमेरिका ने अपनी ताक़त का इस्तेमाल कर के तेल की लालच में और अपना दबदबा बनाए रखने के लिये किस-किस को रौंदा है. लेकिन शायद क़ुदरत ने ईरान के ज़रिए अपने फ़ैसले और अमेरिका के डाउन फ़ाल की तक़दीर लिखना शुरू कर दी है. अमेरिका की हमेशा से यह फितरत रही है कि वह दूसरे मुल्कों के तेल और रिसोर्सेज़ पर कब्जा करने के लिए वहां की सरकारों को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहता है.

इराक जैसे हंसते-खेलते मुल्क को खंडहर में तब्दील कर दिया
इसी लालच में उसने इराक जैसे हंसते-खेलते मुल्क को खंडहर में तब्दील कर दिया. साल 2003 में अमेरिका ने यह झूठ फैलाया कि इराक के पास तबाही फैलाने वाले खतरनाक हथियार हैं, और इसी बहाने वहां अपनी फौजें उतार दीं. सद्दाम हुसैन का तख्तापलट करने के बाद अमेरिका ने वहां के तेल कुओं पर अपनी पकड़ मजबूत की लेकिन इस जंग में लाखों बेगुनाह इराकी मारे गए और पूरा मुल्क आज भी उस बर्बादी से उबर नहीं पाया है.

सिरिया में अमेरिका की तबाही
सीरिया के हालात भी अमेरिका की इसी गंदी सियासत का शिकार हुए जहां उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत को हवा दी. अमेरिका ने वहां की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बागी गुटों को पैसा हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराई, जिसकी वजह से सीरिया एक कभी न ख़त्म होने वाली जंग के मैदान में बदल गया. सीरिया की तबाही के पीछे अमेरिका का मकसद सिर्फ वहां के स्ट्रैटजिक रास्तों पर कब्जा करना और रूस के असर को कम करना था. इस आग में सीरिया की पूरी नस्ल बर्बाद हो गईं, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी नजरें तो सिर्फ वहां के रिसोर्सेज़ पर थीं. 

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अमेरिका ने लिखी अफगानिस्तान के बर्बादी की दास्तान  
अफगानिस्तान की बर्बादी की दास्तान तो और भी दर्दनाक है. टेररिज़्म को खत्म करने के बहाने अमेरिका वहां दाखिल हुआ, लेकिन 20 साल बाद जब वो वहां से निकला तो अफगानिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ गया, जहां सिर्फ गरीबी भुखमरी और बेयक़ीनी है. खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका वहां न तो अमन ला सका और न ही डेमोक्रेसी, बल्कि उसने पूरे मुल्क के बुनियादी ढांचे को तहस-नहस कर दिया. ये अमेरिका की ख़ुदग़र्ज़ पॉलिसी की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने एक पूरे मुल्क के मुस्तक़बिल को अंधेरे में डाल दिया.

गद्दाफी को मारकर लीबिया का करवाया तख्तापलट 
लीबिया की कहानी भी कुछ अलग नहीं है. वहां भी अमेरिका ने जम्हूरियत का लालच देकर वहां के सबसे मजबूत लीडर मुअम्मर गद्दाफी का तख्तापलट करवा दिया. नेटो के साथ मिलकर अमेरिका ने लीबिया पर हवाई हमले किए और वहां के बागी गुटों को इतना उकसाया कि उन्होंने अपने ही मुल्क को आग लगा दी. गद्दाफी के दौर में लीबिया अफ्रीका का सबसे अमीर और खुशहाल मुल्क माना जाता था. लेकिन अमेरिका की दखलंदाजी के बाद वहां तेल के लिए कबीलाई जंग शुरू हो गई, और आज लीबिया के लोग अपने किए पर रोते हैं. 

यमन पर जारी है अमेरिकी जुल्म 
यमन के मामले में तो अमेरिका ने जब्र की सारी हदें पार कर दीं .यमन में उसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक भयानक खानाजंगी यानी CIVIL WAR को बढ़ावा दिया. यमन में ख़ानाजंगी के बाद सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो गया. यहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, और बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं हैं. अमेरिका ने यमन के समंदरी रास्तों और वहां के बंदरगाहों पर नजर रखने के लिए इस जंग को जारी रखा ताकि मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ ढीली न पड़े.

ईरान ने उछाल दिया सुपरपावर का ताज
अमेरिका की ये तबाही मचाने वाली हवस जब ईरान की दहलीज पर पहुंची तो वहां मामला उलझ गया. ईरान ने पिछले कई बरसों से अमेरिका की हर पाबंदी और हर धमकी का डटकर मुकाबला किया है, जिससे वाशिंगटन की झुंझलाहट साफ नजर आती है. अब पर्शियन गल्फ में जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया है वो उसकी आखिरी कोशिश है लेकिन यही कोशिश उसके सुपरपावर होने के ताज को उछालने की शुरुआत बन सकती है. ईरान ने अपनी ताकत और हिकमते अमली से अमेरिका को यह दिखा दिया है कि हर मुल्क को डराया नहीं जा सकता. अगर अमेरिका ने ईरान के साथ सीधी जंग की जुर्रत की तो ये उसके डाउन फ़ाल का आग़ाज़ होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब अमेरिका की इस दादागीरी से तंग आ चुकी है. ईरान के जरिए कुदरत अब उस ताकत का हिसाब बराबर करने वाली है जिसने दहाईयों तक अरब मुल्कों के मासूम और बेक़सूर अवाम का खून बहाया है.
 

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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