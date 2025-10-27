तेजस्वी 'जननायक' नहीं; राजद के ही दिग्गज मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान

Abdul Bari Siddiqui on Tejashwi Yadav: बिहार चुनाव से पहले राजद में हलचल मच गई है। लालू यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी यादव में अभी 'जननायक' बनने के सारे गुण नहीं हैं. बयान से पार्टी के अंदरूनी मतभेद उभर आए हैं.
Abdul Bari Siddiqui on Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं. सभी दलों के नेता चुनावी समर में एक-दूसरे को मात देने के लिए कमर कस चुके हैं और शह-मात का खेल खेल रहे हैं. इस बीच राजद के सीनियर नेता और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के करीबी सहयोगी अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक बयान ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अभी पूरी तरह से बिहार के 'जननायक' नहीं बने हैं.
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की सोच और गरीब-पिछड़े वर्ग के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सफर में अभी समय लगेगा. अगर तेजस्वी, लालू जी और कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर डटे रहते हैं, तभी जनता उन्हें सच्चा रक्षक मानेगी.
बयान के निकाले जा रहे हैं कई मायने
राजद नेता का यह बयान ऐसे समय आया है जब राजद और महागठबंधन बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले जोरदार प्रचार कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. राजद में पहले भी परिवार के भीतर मतभेद की बातें उठती रही हैं. तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव कई बार उनकी आलोचना कर चुके हैं. कई सियासी एक्सपर्ट का कहना है कि सिद्दीकी नाराज नहीं चल रहे हैं, बल्कि उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह के रूम ये बात कही है.
डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद हंगामा
गौरतलब है कि महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का और मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है. डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद मुस्लिम समाज में असंतोष का भावना पनप रहा है. मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि वह 18 फीसद हैं, इसके हिसाब से न तो उन्हें टिकट मिला है और अब डिप्टी सीएम 2 फीसद वालो को बनाया जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन को नुकसान होने वाला है.