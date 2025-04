Pahalgam Attack को लेकर विवादित बयान देने वाले असम के मुस्लिम विधायक गिरफ्तार

Aminul Islam Arrest: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर कायराना हमला किया था. इस हमले में 26 मासूम लोगों की मौत हो गई थी. जबकि कई लोग जख्मी हुए थे. इस हमले में देश को झकझोर कर रख दिया है. इस बीच AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद असम पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया है. असम डीजीपी हरमीत सिंह ने यह जानकारी दी है.

असम के DGP हरमीत सिंह ने कहा, "असम पुलिस ने पहलगाम में हुए कायरना हमले पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है. पुलिस उन्हें नागांव पुलिस स्टेशन ले गई है."

On the basis of a misleading & instigating statement by Dhing MLA, Aminul Islam in public, which went viral & had potential to create an adverse situation, Nagaon PS registered a case and he has been arrested accordingly: Assam Police https://t.co/WonZh9EZbF pic.twitter.com/XF5WptCZX2

— ANI (@ANI) April 24, 2025