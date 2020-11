गुपकार अलाइंस और कांग्रेस पर भड़के अमित शाह, लगाए ये संगीन इल्ज़ामात

नई दिल्ली: मरकज़ी वज़ीरे दाखिला अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने गुपकार गैंग और कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग वाले ग्लोबल हो रहे हैं और ये गैंग जम्मू-कश्मीर में गैर मुल्की ताकतों का दखल चाहता है. इसके अलावा शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या सोनिया गांधी भी इनकी हिमायत करती हैं? ये साफ है कि 'देशविरोधी राजनीति' को कांग्रेस का साथ मिल रहा है.

शाह ने आगे कहा कि गुपकार गैंग कश्मीर को आतंक युग में ले जाना चाहता है. उन्होंने कहा कि अगर गुपकार गैंग देश के मूड के साथ नहीं आता है, तो अवाम उसे डुबो देगी. गुपकार गैंग विदेशी ताकतों का कश्मीर में दखल चाहता है.

Congress and the Gupkar Gang want to take J&K back to the era of terror and turmoil. They want to take away rights of Dalits, women and tribals that we have ensured by removing Article 370. This is why they’re being rejected by the people everywhere.

— Amit Shah (@AmitShah) November 17, 2020