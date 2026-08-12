/AMU कैंपस में देर रात छात्रा की मौत, इंदिरा गांधी हॉल में मचा हड़कंप

पश्चिम बंगाल से निकल चुका है परिवार

इस घटना के बारे में छात्रा के परिवार को जानकारी दे दी गई है और वे पश्चिम बंगाल से अलीगढ़ के लिए निकल चुके हैं. परिवार के आने पर जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छात्रा की मौत की वजह का पता चलेगा. पुलिस और प्रशासन की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मामला आत्महत्या का है, किसी दुर्घटना का है या मौत की कोई और वजह है. इस बीच, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी मामले से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा है. छात्रा की अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर घटना से पहले उसकी मानसिक स्थिति और जिन हालात में उसकी मौत हुई, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है.