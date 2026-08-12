/AMU कैंपस में देर रात छात्रा की मौत, इंदिरा गांधी हॉल में मचा हड़कंप

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AMU Student Death: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के इंदिरा गांधी हॉल में देर रात एक छात्रा की मौत से कैंपस में हड़कंप मच गया. छात्रा को फौरन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह घटना मंगलवार को रात करीब 1:00 बजे हुई. मृत छात्रा की पहचान इर्तिका समीर के तौर पर हुई है. वह AMU में सेकंड ईयर की छात्रा थी और मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली थी. वह इंदिरा गांधी हॉल के कमरा नंबर 19 में रहती थी.
घटना की जानकारी मिलने पर छात्रा को फौरन इलाज के लिए AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. लेकिन, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई. छात्रा की मौत की खबर से इंदिरा गांधी हॉल में रहने वाले दूसरे छात्रों में हड़कंप मच गया. यह खबर पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में तेजी से फैल गई. फिलहाल, मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है.
पश्चिम बंगाल से निकल चुका है परिवार
इस घटना के बारे में छात्रा के परिवार को जानकारी दे दी गई है और वे पश्चिम बंगाल से अलीगढ़ के लिए निकल चुके हैं. परिवार के आने पर जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छात्रा की मौत की वजह का पता चलेगा. पुलिस और प्रशासन की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मामला आत्महत्या का है, किसी दुर्घटना का है या मौत की कोई और वजह है. इस बीच, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी मामले से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा है. छात्रा की अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर घटना से पहले उसकी मानसिक स्थिति और जिन हालात में उसकी मौत हुई, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है.