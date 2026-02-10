Murshidabad: 11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण, तोड़ने के लिए भी निकल चुके हैं लोग!

नई दिल्ली: बंगाल सहित आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की बिसात बिछनी शुरू हो गई है. आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक सभा को ख़िताब करते हुए बाबरी मस्जिद से प्रेम रखने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद को फिर से खड़ी करने का सपना देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कयामत का दिन तक उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा. ऐसा दिन उनकी ज़िन्दगी में कभी नहीं आएगा. तुम कयामत के दिन के लिए मत जियो. भारत में नियम- कानून के मुताबिक जीना सीखो. देश के कानून का पालन करो. नहीं तो, अगर कोई नियम तोड़ता है, तो रास्ता उसे सीधे जहन्नुम के रास्ते पर ले जाएगा. अगर कोई कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना देख रहा है, तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा."

योगी का ये बयान उस वक़्त आया है जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाने का काम शुरू होना है. मुर्शिदाबाद में कल से यानी बुधवार से शुरू होने वाले मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के काम पर, TMC के पूर्व नेता और जन उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर ने कहा,"मैंने किसी को आने से नहीं रोका है, लेकिन मैंने किसी को खास तौर पर इनवाइट भी नहीं किया है. 1000-1200 मौलवियों और मुफ्तियों को इनवाइट किया गया है. वे आएंगे."

वहीँ, योगी के बयान पर हुमायु कबीर ने कहा, "योगी आदित्यनाथ को बोलने दो. बंगाल की CM ममता बनर्जी हैं. भारत का संविधान मुझे मस्जिद बनाने का अधिकार देता है; कोई भी मंदिर या चर्च बना सकता है. एक मुसलमान होने के नाते, मैं मस्जिद बनाऊंगा. उसे जो करना है करने दो. यह लखनऊ नहीं है, UP नहीं है. यह बंगाल है, यह मुर्शिदाबाद है. मैं यहां निश्चित रूप से मस्जिद बनाऊंगा. अगर कोई मुझे रोकना चाहता है,तो वह कोशिश करके देख ले."

Add Zee News as a Preferred Source

हुमायूं हम आएंगे बाबरी फिर से गिराएंगे

उधर, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग मुर्शिदाबाद मस्जिद गिराने निकल रहे थे. हाथ में फावड़ा कुदाल लेकर यूपी के अलग-अलग जिलों से निकल रहे थे,लेकिन लखनऊ पुलिस ने जाने से रोक दिया है. गोंडा से मुर्शिदाबाद जाते वक़्त विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने हुमायूं अकबर मुर्दाबाद पश्चिम बंगाल सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए.सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के हाथों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की पटिका और हाथों में भगवा झंडा था. नारेबाजी करते हुए लोग यहां से निकल रहे थे. सभी गाड़ियों पर "हुमायूं हम आएंगे बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे, जैसे स्लोगन पोस्टर में लिखे हुए थे. विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा है कि हम मुर्शिदाबाद जाएंगे और वहां पर हुमायूं कबीर की कब्र खोदेंगे. हमारे संगठन का काम है कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि मस्जिद का निर्माण न होने पाए.

इसे भी पढ़ें: Qayamat ka Din: योगी आदित्यनाथ भी रखते हैं 'कयामत' पर यकीन; ये अच्छे संकेत हैं!