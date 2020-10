कहीं छूट न जाए मौका: इस फोटो का कैप्शन देने वाले को महिंद्रा गिफ्ट करेंगे यह कार

नई दिल्ली: सोशल मीडिया आज कल मदद के अलावा क्रिएटिविटी का ज़रिया भी बन गया है. इसके सही इस्तेमाल से न सिर्फ लोगों की मदद हो रही है बल्कि लोगों को कुछ सीखने को भी मिल रहा है. ऐसी ही एक पोस्ट की है आनंद महिंद्रा ने. आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए रोज़ कैप्शन कॉम्पटीशन करवाते रहते हैं.

उनके कैप्शन कॉम्पटीशन ने क्रिएटिविटी को एक अलग जगह दी गई है. इसमें वह हिंदी और एक अंग्रेजी का कैप्शन देने वाले को विनर चुनते हैं. जिसके बाद चुने गए विनर्स को महिंद्रा की स्केल मॉडल गाड़ी ईनाम में दी जाती है. एक बार फिर आनंद महिंद्रा ने एक दिलचस्प तस्वीर शेयर की है, जिसमें डीटीएच (DTH) की छतरी पर एक बंदर बैठा है. इस तस्वीर के लिए उन्होंने कैप्शन मांगा है.

In times like these, I can’t think of a better pic for my next caption competition. As always, will look for 2 winners: in Hindi and in English. Again, winners receive scale models of a Mahindra vehicle..Short deadline; all answers to be submitted before 2pm IST 11th October pic.twitter.com/fv6qdcejOl

— anand mahindra (@anandmahindra) October 10, 2020