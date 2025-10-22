आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का यूएई में गर्मजोशी से स्वागत, कई अहम बैठकों में लेंगे भाग

Chandrababu Naidu UAE Visit: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अपने तीन दिवसीय दौरे के तहत दुबई पहुंचे हैं. इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Chandrababu Naidu UAE Visit: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अपने तीन दिवसीय दौरे के तहत दुबई पहुंचे हैं. उनके आगमन पर स्थानीय तेलुगु समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख अमर नाथ और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन से मुलाकात करेंगे.
मुख्यमंत्री का प्रतिनिधिमंडल तीन दिनों के लिए यूएई में रहेगा, जहां वह आर्थिक और निवेश साझेदारी को मजबूत करने और आंध्र प्रदेश के विकास के नए अवसरों की तलाश करने के उद्देश्य से बैठकें करेगा.
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अपनी तीन दिवसीय यूएई यात्रा पर हैं. वो यहां 14-15 नवंबर को विशाखापत्तनम में प्रस्तावित साझेदारी शिखर सम्मेलन के लिए वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों को आमंत्रित करेंगे और निवेश पर बातचीत करेंगे. इस दौरान वह दुबई में कई बैठकों में भाग लेंगे. वे दुबई फ्यूचर म्यूजियम और साझेदारी शिखर सम्मेलन रोड शो का दौरा करेंगे.
यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री वाईएएस द्वीप का दौरा करेंगे और एक व्यावसायिक गोलमेज बैठक में भाग लेंगे. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री एक व्यावसायिक गोलमेज बैठक में भाग लेंगे और शाम को हैदराबाद लौट आएंगे. यात्रा कार्यक्रम के अनुसार 22 अक्टूबर को पहले दिन भारतीय दूतावास के प्रभारी ए. अमरनाथ द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी.
मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास और आईटी पार्कों के संबंध में पीएनसी मेनन से मुलाकात करेंगे. वह शराफुद्दीन शराफ से मिलेंगे और आंध्र प्रदेश में रसद और भंडारण सुविधाओं पर चर्चा करेंगे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रमेश रामकृष्ण से भी मिलेंगे और बंदरगाहों के विकास, जहाज प्रबंधन और समाधानों पर चर्चा करेंगे. वह दुबई संग्रहालय का दौरा करेंगे और सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के रोड शो में भाग लेंगे.
23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अलसुवैदी के साथ बीएपीएस मंदिर जाएंगे. वह एडीएनओसी में नासिर अल-मुहैरी से मिलेंगे. वह व्यवसायी मंसूर अल-मंसूरी, यूसुफ अली, सलमीन अलमेरी और रेचल कोनलन से भी मिलेंगे.
इनपुट-आईएएनएस