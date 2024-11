Anushakti Nagar Result: स्वरा भास्कर का गंभीर इल्जाम, 99 फीसद कैसे चार्ज थी EVM

Anushakti Nagar Result: शरदचंद्र पवार के नेतृत्व वाली NCP के कैंडिडेट फहाद अहमद की पत्नी स्वरा भास्कर ने बड़ा इल्जाम लगाया है. उनका कहना है कि सुबह से गिनती जारी है, जब मशीनें खुलीं तो ईवीएम 99 फीसद चार्ज हैं, यह कैसे मुमकिन है. बता दें, इस सीट से फहाद 19 राउंड की वोटिंग होने के बाद पीछे चल रहे हैं. वहीं नवाब मलिक की बेटी सना मलिक लीड कर रही हैं.

स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया,"पूरा दिन वोट होने के बावजूद EVM मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है ? इलेक्शन कमीशन जवाब दे.. अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीने खुली उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे आख़िर कैसे?

वहीं इस मामले को लेकर फहाद अहमद ने कहा कि ईवीएम जो निकाली गईं वह 99 परसेंट चार्ज थीं. उन्होंने कहा कि मेरी कॉम्पीटीटर सुबह से यहां नहीं थीं. शायद उन्हें पता था कि क्या होना है. हम लोग सुबह 5 बजे यहां आ गए थे. उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी ऐसी ईवीएम खुलती है, वहां सना मलिक डबल और ट्रिप का मार्जिन लेकर चल रही हैं. यह बहुत चिंता का मामला है. मैं चाहता हूं कि इस मामले को लेकर जांच बैठाई जाएगी.

After round 16 and a steady lead in all rounds.. EVM machines that were 99% charged were opened and BJP supported NCP Ajit Pawar candidate took a lead .. @ECISVEEP @SpokespersonECI this is rank manipulation. We demand a recount of rounds 16, 17, 18 and 19. pic.twitter.com/Z2JuUyIQqc

— Fahad Ahmad (@FahadZirarAhmad) November 23, 2024