31 आतंकियों के खात्मे के साथ कश्मीर में लौट रही रौनक; सेना प्रमुख का बड़ा दावा

Jammu and Kashmir News: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति संवेदनशील है लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि 2025 में इस क्षेत्र में 31 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 65 फीसद पाकिस्तानी मूल के थे. मारे गए आतंकवादियों में पहलगाम हमले के तीन मुख्य अपराधी भी शामिल थे. इन आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन 'महादेव' में मारा गया.

मंगलवार को दिल्ली में एक वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या अब नगण्य है. उन्होंने कहा कि उनकी संख्या अब सिंगल डिजिट में आ गई है. यहां आतंकवादी भर्ती लगभग बंद हो गई है. सेना प्रमुख ने कहा कि ये जम्मू और कश्मीर में सकारात्मक बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं. विकास गतिविधियां, पर्यटन की फिर से शुरुआत और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में मजबूत सकारात्मक बदलावों को दर्शाती हैं.

उन्होंने कहा कि इस साल 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने श्री अमरनाथ यात्रा की. 'आतंकवाद से पर्यटन' की थीम जम्मू और कश्मीर में धीरे-धीरे आकार ले रही है. सेना प्रमुख ने पूर्वोत्तर, विशेष रूप से मणिपुर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्णायक कार्रवाई और सरकार की सक्रिय पहलों के कारण, 2025 में स्थिति में काफी सुधार हुआ. पूर्वोत्तर में प्रमुख उपलब्धियों में डूरंड कप का शांतिपूर्ण आयोजन और शिरुई लिली और संगाई त्योहारों जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वापसी शामिल है.

विद्रोही समूहों के साथ ऑपरेशन सस्पेंशन (SoO) को सितंबर 2025 में नवीनीकृत किया गया था. सेना प्रमुख ने कहा कि म्यांमार में अस्थिरता को देखते हुए, असम राइफल्स, भारतीय सेना और गृह मंत्रालय के समन्वय से एक व्यापक बहु-एजेंसी सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया है. यह तंत्र पूर्वोत्तर को किसी भी तरह के सीमा पार प्रभाव से बचाने के लिए है. म्यांमार में चुनावों के सफल आयोजन के बाद, आपसी सहयोग अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है.

सेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय सेना ने 2025 में दो पड़ोसी देशों और देश के 10 राज्यों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाए. इन अभियानों के दौरान 30,000 से अधिक लोगों को बचाया गया. पंजाब में बाढ़ के दौरान पटियाला में एक ढहती हुई इमारत से CRPF कर्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा किए गए साहसी बचाव कार्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया. इस ऑपरेशन ने सेना की त्वरित प्रतिक्रिया और मानवीय प्रतिबद्धता को दिखाया.

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि म्यांमार में जारी अस्थिरता को देखते हुए, भारत ने पूर्वोत्तर को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए एक व्यापक मल्टी-एजेंसी सुरक्षा ग्रिड स्थापित किया है. इसमें असम राइफल्स, भारतीय सेना और गृह मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं. म्यांमार में चुनावों के दूसरे चरण के सफल संचालन के बाद अब दोनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय को और बढ़ाया जा सकता है. जनरल द्विवेदी ने कहा कि कई सीमावर्ती राज्यों में, सेना ने औपचारिक अनुरोध मिलने से पहले ही राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिए थे.

उन्होंने कहा कि यह तथ्य पुष्टि करता है कि भारतीय सेना आपदा के समय 'प्राकृतिक पहले उत्तरदाता' के रूप में कार्य करती है. सेना प्रमुख ने कहा कि चाहे वह सीमा पार अस्थिरता हो या प्राकृतिक आपदाएं, भारतीय सेना हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने और हर स्थिति में अपने नागरिकों की सहायता करने के लिए तैयार रहती है.

इनपुट-IANS