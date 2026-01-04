जनरल उपेंद्र द्विवेदी UAE दौरे पर रवाना, भारत–यूएई रक्षा रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

General Upendra Dwivedi UAE Visit: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए. यह यात्रा भारत और यूएई के बीच बढ़ते रणनीतिक और रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी. इस यात्रा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

सेना प्रमुख की यात्रा का मुख्य उद्देश्य आपसी समझ को गहरा करना, साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी का विस्तार करना है. यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी यूएई के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और रक्षा नेतृत्व से मिलेंगे, जिससे सैन्य-स्तरीय संवाद, संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है. भारतीय सेना के मुताबिक, जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को यूएई के लिए रवाना हुए. जनरल द्विवेदी 5 और 6 जनवरी को यूएई के सैन्य नेतृत्व सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे.

दरअसल, हाल के वर्षों में भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है. दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएं कई संयुक्त सैन्य अभ्यासों, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सूचना साझाकरण पर मिलकर काम कर रही हैं. माना जा रहा है कि सेना प्रमुख की यह यात्रा इस साझेदारी को नई गति और दिशा देगी. रक्षा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यात्रा भारत और यूएई के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों की निरंतरता को दर्शाती है. सेना प्रमुख की यह यात्रा भविष्य में रक्षा सहयोग को और गहरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

गौरतलब है कि यूएई लैंड फोर्सेज के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयूफ सईद अल हलामी ने हाल ही में भारत का दौरा किया था. यह अक्टूबर के अंत में भारत की उनकी आधिकारिक यात्रा थी. उनकी यह यात्रा दोनों सेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई. भारत यात्रा के दौरान मेजर जनरल अल हलामी ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की. बैठक के दौरान दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करने और नई संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा हुई. उन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई. इसके अलावा, उन्हें भारतीय सेना की डिजिटल क्षमताओं से भी अवगत कराया गया.

इसके अलावा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन-2, लगभग एक सप्ताह पहले सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. यह मिलिट्री एक्सरसाइज अबू धाबी के अल-हमरा ट्रेनिंग सिटी में हुई. UAE में ट्रेनिंग के दौरान, दोनों सेनाओं ने शहरी युद्ध की तकनीकों पर काम किया. उन्होंने बिल्डिंग को मार्क करने और खाली करने IED के बारे में जागरूकता और घायलों को निकालने का अभ्यास किया. युद्ध में फर्स्ट एड देने और मिशन प्लानिंग पर भी गहन ट्रेनिंग दी गई.

इस जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान, दोनों देशों के सैनिकों ने कमरे में घुसने, बिल्डिंग खाली करने, हेलिकॉप्टर से होने वाले ऑपरेशन और हवाई हमले जैसे जॉइंट आक्रामक अभ्यास कि यह एक्सरसाइज 18 दिसंबर को अबू धाबी के अल-हमरा में शुरू हुई. इस जॉइंट एक्सरसाइज में क्लासरूम-आधारित ट्रेनिंग और फील्ड ऑपरेशन का संतुलित मिश्रण शामिल था. इस एक्सरसाइज का उद्देश्य शहरी माहौल में ऑपरेशनल क्षमताओं, आपसी विश्वास, तालमेल और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना था. एक्सरसाइज के आखिरी चरण में दोनों देशों के सैनिकों ने एकीकृत आक्रामक और रक्षात्मक शहरी ऑपरेशन का प्रदर्शन किया. भारतीय सेना के अनुसार, इन ऑपरेशन ने दोनों सेनाओं की समन्वित कार्रवाई और संयुक्त ऑपरेशनल तैयारी को दिखाया.

इनपुट-IANS